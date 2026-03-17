Радост за децата във Велико Търново: Обявиха 23 март за неучебен ден заради празника на града

Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви 23 март за неучебен ден, по повод празника на града - 22 март, съобщиха от Общината.

Заповедта е изпратена до всички училища и до Регионалното управление на образованието. Празникът ще бъде отбелязан с поредица от събития в периода 21-23 март.

"Нека заедно отпразнуваме Деня на Велико Търново - каня всички ученици и родители да се включат в празничните събития", каза Даниел Панов, цитиран в съобщението.

На 21 март празничната програма включва младежки фестивал пред крепостта „Царевец“ с участието на Fyre и DJ THEO, Александър Колев и Bobi Solo, детското трио Даная Александрова, Виктория Ганчева и Виктория Пощарова.

В същия ден от 19:00 часа в МДТ „Константин Кисимов“ ще се състои ритуал за удостояване със званието „Почетен гражданин на Велико Търново“ и връчване на Награда „Велико Търново“, който ще предшества пролетния концерт на Биг Бенд Велико Търново с участието на Михаела Филева.

В Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ ще бъде концертната програма на Международния фолклорен фестивал на побратимените градове.

На 22 март празникът ще започне с тържествена литургия в църква-музей „Св. 40 мъченици“. Ученици от всички училища и гости ще се включат в тържественото шествие с портретите на благодетелите на града.

През целия ден са предвидени туристически пешеходни турове с беседи на тема „Духовни светини на столичния Търновград“. Тържествен концерт с участието на Тони Димитрова и занимания на открито за децата са част от програмата.

В следобедните часове на Самоводската чаршия Ансамбъл „Българе“ ще представи спектакъла „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия“. Денят ще завърши с аудиовизуалното шоу „Звук и светлина“.

На 23 март ще се състои празничният концерт на децата от детските градини във Велико Търново.