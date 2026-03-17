Лихвари и ултраси купуват гласове с криптовалута

Лихвари и футболни агитки са основното оръжие в престъпния бизнес за купуване на гласове преди предстоящите избори. В момента един глас на черния пазар се търгува за 100 евро, но с наближаването на изборния ден сумата се очаква да скочи до 200 евро, съобщават полицейски източници, цитирани от телевизия "Евроком".



Лихварите са изключително активни по време на настоящата кампания поради една основна причина – огромната задлъжнялост на населението. Много хора, особено в по-малките населени места, имат натрупани борчове от бързи кредити. Престъпната схема предвижда частично опрощаване на дълговете, като в замяна длъжникът се ангажира да осигури подкрепата на цялото си семейство за конкретна политическа формация.

Плащат на тарторите с криптовалута

"Доста по-сложна е схемата при футболните агитки, които са както от София, така и от страната", разкриват разследващи пред медията. През последните няколко изборни цикъла на основните тартори се плаща с криптовалута. По този начин финансовите потоци стават изключително трудни за проследяване от страна на службите за сигурност и прокуратурата. След получаването на виртуалните пари, главатарите раздават сумите в брой на по-ниските нива в йерархията.

Вербуването за вота сред тези групи протича по две основни линии. Първата е директно през наркоразпространителските мрежи, където един глас може да струва няколко грама наркотик. Втората линия залага на идеологическа манипулация. Според органите на реда съществуват не малко организации, в които членуват предимно млади хора с радикални възгледи. На тях често дори не се плаща. "Просто се свири на патриотичната струна, като членовете на подобни организации се облъчват, че са герои, ако пуснат гласа си за тази или онази партия", допълват от МВР.



Сериозен фактор остава и корпоративният вот, който традиционно се прилага в големи строителни и оръжейни компании. Практиката показва, че ден преди самите избори на служителите се раздават извънредни финансови стимули, като някои от тях се равняват на цяла допълнителна месечна заплата.

Много често политическите формации залагат на двама и повече "играчи" за купуване на гласове в една и съща територия, което води до парадоксални ситуации. Показателен е случаят отпреди няколко изборни цикъла в град в Северозападна България. Тогава единият координатор е разчитал, че неговият конкурент ще плати на ромската общност, докато вторият си е помислил абсолютно същото за първия, опитвайки се да задържи парите за себе си. В резултат на това партията е претърпяла пълен провал на местно ниво, въпреки че е финансирала мащабна престъпна операция.

Към момента органите на реда продължават активните действия срещу изборната търговия. От МВР съобщиха вчера, че вече са образувани седем досъдебни производства за купуване на гласове, макар експертите да са категорични, че парите се раздават много преди самия ден на вота.