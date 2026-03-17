Боян Рашев: Цените на горивата неизбежно ще продължат да растат

Енергийният експерт Боян Рашев анализира пред БНР причините за рязкото поскъпване на петрола вследствие на напрежението в Близкия изток и конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Според него нестабилността около Ормузкия проток предизвиква дефицит и неминуем ръст в цените на горивата, които ще продължи. По думите му България е частично защитена благодарение на своя рафинериен капацитет.

„Цените при нас се качват относително по-малко, отколкото в други европейски страни. Ние сме облагодетелствани от гледна точка на това, че слава богу все още "Лукойл Нефтохим" работи. Тоест, ние имаме рафинерия, която рафинерия между другото има потенциал да произвежда много повече, отколкото да задоволява нашето потребление.

Друг е въпросът, че в момента е забранен износът, което е леко странно решение, но това няма да го коментираме. Има държави в Европейския съюз, които нямат достатъчен капацитет на рафинериите си да задоволят нуждите от горива в самите страни вече, просто защото малко по малко се затварят рафинериите в ЕС с последните тука 20 години.

Всъщност, пазарът усеща недостиг не толкова на суровини в момента, колкото на горива, конкретно дизел и по-тежки горива, примерно корабни горива или керосин, там цените са скочили много повече, отколкото на бензина, нали? Тоест зависи от това какви какви рафинерии имаш налични.“

Рашев подчерта, че държавните компенсации за нуждаещите се имат минимален ефект върху пазара, тъй като основните компоненти на цената са акцизът и ДДС.

Той разкритикува европейската енергийна политика за нейната уязвимост и прогнозира, че инфлационният натиск върху транспорта и стоките ще се усеща дългосрочно.

Рашев отхвърля твърденията за спекула, като пояснява, че незабавната пазарна реакция на цените по бензиностанциите е нормален икономически процес.

В заключение експертът съветва държавата да се фокусира върху цените на електроенергията и въглеродните квоти, вместо върху неефективни пазарни компенсации.