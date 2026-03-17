Гюров: Оставаме последователен партньор на Украйна

Министър-председателят Андрей Гюров проведе работна среща с Олеся Илашчук, посланик на Украйна в страната.

"България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна. Страната ни остава последователен партньор, ангажиран с усилията за постигане на траен и справедлив мир, което гарантира сигурност и стабилност в цяла Европа”, каза по време на срещата Гюров.

Фокус в разговора беше цялостната подкрепа на България от самото начало на военната агресия в Украйна – политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа, се казва в съобщението, публикувано на страницата на Министерски съвет във Фейсбук.

Възстановяването и реконструкцията на страната също са акцент в българската помощ. В хода на разговора беше подчертано, че българският бизнес може да се включи активно и значително да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна.

По време на срещата беше оценено участието на България и в последната среща на Коалицията на желаещите, която се проведе на 24 февруари 2026 година. По време на срещата, на която участие вче и украинският президент Володимир Зеленски, бяха обсъдени следващите стъпки за задълбочаване на подкрепата за Украйна.

Засилването на сътрудничеството в областта на образованието, иновациите, отбраната, енергетиката, противодействието на хибридни заплахи също бяха сред дискутираните теми по време на срещата.