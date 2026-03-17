1 медицинска сестра за 2 легла: Какво гласи новият стандарт по здравни грижи

Едно болнично отделение с интензивни легла трябва да разполага с такъв брой медицински сестри, че при 24-часов непрекъснат режим за 2 легла да отговаря една сестра. Ако пък отделението е хирургично, е необходима 1 медицинска сестра на всеки 7 пациенти (фактически използвани легла).

Тези изисквания са заложени в действащия от няколко месеца стандарт по здравни грижи, който задава модел както за болниците, така и за извънболничните звена у нас.

За изпълнение на пълните изисквания е предвиден 10-годишен гратисен период.

Какво се посочва още в документа

Моделът е разработен от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, с идеята да се осигури качествена грижа за пациентите и спокойствие за медицинските специалисти.

В него се поставят изисквания за всички видове болнични дейности, които трябва да са обезпечени със съответния брой медицински специалисти.

Така например за структури с педиатрични легла необходимият брой медицински сестри се определя на база съотношение 1 медицинска сестра на 6 легла при 24-часов непрекъснат режим на грижа.

В болнични структури по неонатология необходимият брой на медицинските сестри и акушерките в структурата е 1 медицинска сестра или акушерка на 6 обслужвани пациенти или фактически използвани легла при 24-часов непрекъснат режим на грижа.

За структури с акушеро-гинекологични легла, необходимият брой акушерки е 1 акушерка на 5 легла при 24-часов непрекъснат режим на грижа.

Според разписаните общи правила за осигуряване на присъствието на 1 медицинска сестра или друг специалист по здравни грижи на смяна при непрекъснат 24-часов режим на работа са необходими най-малко 4 медицински сестри или специалисти по здравни грижи на пълно работно време, осъществяващи дейността си по график.

За осигуряване на дейностите по управление на здравни грижи в болничните структури се планират по 1 медицинска сестра или друг специалист по здравни грижи с ръководни функции за всяка структура.

В амбулатории за първична медицинска помощ пък (индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ) могат да работят медицински сестри и акушерки, като е препоръчително при обслужване на над 1500 души от 1 лекар и в отдалечени и труднодостъпни населени места в екипа да участва 1 или повече специалисти по здравни грижи – медицинска сестра или акушерка.

Частните болници против

Преди няколко дни от Българското сдружение на частните болници заведоха дело срещу този стандарт във Върховния административен съд.

Стандартът по здравни грижи, обнародван през октомври миналата година, определя какво представляват този вид грижи, изискванията към медицинските кадри, нивата на контрол върху извършваните дейности, предаде БНР.

В новите правила е заложен индивидуален план за здравни грижи за всеки пациент, а контролът включва и удовлетвореността на пациентите и техните близки. В стандарта са разписани изискванията за осигуреност на лечебните заведения с персонал, който да се грижи за болните.

Именно тези изисквания, свързани с брой медицински сестри, акушерки, лаборанти и други специалисти спрямо броя легла в дадена структура, атакуват от Сдружението на частните болници, с жалба срещу целия стандарт и искане за неговатя отмяна.

Позицията на сдружението на частните болници е, че изискванията за брой медицински сестри спрямо брой легла ще затруднят най-вече общинските болници, в които има голям брой неизползвани, но и незакрити легла.

По думите на председателя на сдружението Красимир Грудев това изискване следва да се обвърже с натовареността на отделението и броят на специалистите да се определя от ръководствата на лечебните заведения.

"Много е ясно, че като имате много пациенти, имате съответно и достатъчно приходи от Здравна каса и можете да си позволите достатъчно персонал. Когато нямате, този персонал не можете да го издържате и, второ, той не ви е необходим", заяви Грудев.