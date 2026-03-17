София събира елита на художествената гимнастика, но без едно ключово име

Германската гимнастичка Даря Варфоломеев, която стана олимпийска шампионка през 2024 г. ще пропусне първата за годината Световна купа по художествена гимнастика, на която страната ни е домакин. Тя ще се проведе в "Арена София" от 28 до 30 март. Това стана ясно след като приключи и втория етап от подаването на поименни заявки, а името на двукратната световна шампионка така и не се появи. Въпреки това, в София се очаква да пристигнат едни от най-изявените имена в гимнастиката.

В надпреварата ще участват 94 гимнастички от 53 държави. България ще бъде представена от абсолютната европейска шампионка и световна вицешампионка в многобоя Стилияна Николова, която се утвърди като една от водещите фигури в световната гиманстика. На подиума ще блести също Ева Брезалиева, която е европейска вицешампионка на лента.

Надпреварата в София ще бъде напечена, а състезателките, които ще вземат участие са с коя от коя по-впечатляващи визитки. На килима ще излязат олимпийската бронзова медалистка София Рафаели от Италия, както и действащата абсолютна европейска шампионка Таисия Онофричук от Украйна. Сред фаворитките е и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Токио 2020 Алина Харнаско, състезаваща се под неутрален флаг, както и световната шампионка за девойки и медалистка от Световни купи - Лиляна Левинска от Полша.

При ансамблите конкуренцията също ще бъде ожесточена, като за призовите места ще спорят 22 състава, сред коитто и олимпийският шампион Китай. Възпитаничките на Весела Димитрова - Рая Божилова, София Иванова, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Магдалена Вълкова,– ще трябва да се преборят още със световния шампион Япония, с олимпийския медалист Израел, както и силните ансамбли на Италия и Украйна. Ансамблите на Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг също са висока летва.

По програма квалификациите в индивидуалната надпревара и при ансамблите ще се проведат на 28 и 29 март (събота и неделя), а финалите са насрочени за 30 март (понеделник). Една седмица след края на Световната купа, България ще бъде домакин и на международния турнир "София къп", който ще се състои от 3 до 5 април в зала "София".