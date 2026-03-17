Израел елиминира ключови ирански лидери в Техеран с прецизни удари

Израел обяви елиминирането на най-високопоставения служител по сигурността на Иран Али Лариджани и командващия паравоенните сили Басидж в Техеран, генерал Голам Реза Солеймани, при нощни удари в понеделник. Израелският министър на отбраната Израел Кац потвърди, че Лариджани, секретар на Върховния национален съвет за сигурност на Иран, и Солеймани, ръководител на Басидж, са били убити като част от продължаващите израелски операции, насочени към лидерството на Иран. Иранските власти все още не са потвърдили тези събития. Тези убийства следват удара на 28 февруари, при който бе убит 86-годишният върховен лидер аятолах Али Хамней и допълнително отслабват висшите редици на иранската теокрация.

Израелската армия съобщи, че Солеймани и ръководените от него сили Басидж са отговорни за потушаването на протестите в Иран, използвайки насилие, масови арести и репресии срещу цивилни демонстранти. Солеймани, роден през 1965 г., е бил санкциониран от САЩ, ЕС и други държави заради ролята си в потискането на протестиращите. Анализатори предполагат, че смъртта му може да наруши командването и контрола в Басидж, което е критично за сдържането на вътрешни вълнения срещу режима. Израел също проведе удари из Техеран, насочвайки се към командни центрове, ракетни установки и системи за противовъздушна отбрана, докато операциите в Бейрут бяха насочени срещу бойци на Хизбула. Ливанските власти съобщиха за пет ранени войници, двама от тях сериозно, а над един милион цивилни са били принудени да напуснат домовете си от началото на конфликта.

Войната е довела до най-малко 1 300 жертви в Иран, 850 в Ливан, 12 в Израел и 13 американски военни жертви, с около 200 ранени американски войници. Израелските въздушни удари са убили и двама палестинци и са ранили 12 в Газа. В Абу Даби пакистански гражданин е загинал, след като отломки са паднали след прехващане на ракета. Иранските атаки с дронове и ракети продължават да удрят държави от Залива, предизвиквайки пожари в нефтени и газови съоръжения във Фуджейра, Катар и Саудитска Арабия, докато системите за ПВО в ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия прихващат множество атаки.

Конфликтът сериозно нарушава транзита на нефт през Ормузкия проток, като Южна Корея съобщава за 26 кораба и 183 души екипаж блокирани. Ирак е намалил производството на нефт от 4,3 милиона барела на ден на 1,2 милиона заради затварянето. Иранските официални лица, включително председателят на парламента Мохамад Багер Калибаф, настояват за защита на протока и предупреждават, че чуждестранните сили трябва да се изтеглят. Посланикът на Иран в Туркменистан подкрепя призива за изтегляне на САЩ, подчертавайки защитата на водния път.

Атаките съвпадат с навечерието на Фестивала на огъня в Иран, част от празнуването на Новруз, като властите се страхуват, че това може да провокира нови протести. Ирански престолонаследник в изгнание, Реза Пахлави, призова иранците да демонстрират мирно и да почитат традициите си, въпреки заплахите. Регионалните сили са предприели предпазни мерки, включително прехващачи на дронове и ракети, докато Австралия и Нова Зеландия призовават за бързо разрешаване на конфликта.

Израелската армия съобщи, че Солеймани и други командири на Басидж са убити в бойна палатка, използвана като временно командване, което подчертава високорисковата среда за иранските сили за сигурност. Израел е провел удари и в Шираз и Тебриз, насочвайки ударите към командни центрове за вътрешна сигурност, ракетни установки и системи за ПВО. Паралелно президентът на САЩ Доналд Тръмп участва в дипломатически усилия за осигуряване на международна подкрепа за повторно отваряне на Ормузкия проток, докато Китай заяви, че остава в комуникация със САЩ относно предстоящото посещение на Тръмп. Регионът остава силно нестабилен, с широко разселване, жертви и ескалиращи атаки както срещу цивилни, така и срещу военни цели в целия Близък изток.