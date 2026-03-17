Финално: Явор Божанков остава извън листите на ПП-ДБ

След напрегнати преговори в коалицията "Продължаваме промяната-Демократична България" бе решено депутатът Явор Божанков да остане извън листите за парламентарните избори на 19 април, научи OFFNews от свои източници.

Преговорите вече са приключили, а листите - наредени.

Категорично против включването на Божанков като кандидат-депутат е бил лидерът на ПП Асен Василев. В един момент той е бил на път да напусне преговорите, ако това условие не бъде удовлетворено.

От ДБ първоначално са поискали Явор Божанков да бъде нареден на по-задно място в една от софийските листи. Като алтернатива са предложили да е последен в листата във Велико Търново. ПП не са приели и двата варианта. Напрежението е ескалирало до степен, че самото явяване на изборите е било поставено под въпрос.

На финала договорка е постигната в името на коалицията. След изборите обаче предстои преосмисляне на сътрудничеството.

Още преди началото на реденето на листите ПП обяви, че няма да подкрепи варианти, в които изключени от една партия лица да бъдат номинирани от друга партия от коалицията.

Такъв бе казусът и с Даниел Лорер, но по информация на OFFNews неговото име в крайна сметка не е дискутирано.

Спорът не е бил само около Божанков. ДБ са били против Бойко Рашков да води в големия 25 МИР. Според "решетката", с която коалицията реди листите, водачът в 25 МИР се пада на ПП. ДБ обаче смятат, че техните избиратели няма да го припознаят. Въпреки това Рашков запазва мястото си на водач. ДБ са настояли още Божидар Божанов да води листа, защото е логично лидерите на партиите да застанат и начело на листи. На Божанов обаче е отредено пето място в 23 МИР - отново по логиката на коалиционната решетка.