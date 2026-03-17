Кога е най-изгодно да се купи автомобил

Изборът на правилния момент за покупка на автомобил става все по-важен на фона на нарастващите цени. Както отбелязва експерти, няма универсален отговор, но има периоди, когато можете да купите кола много по-изгодно.

Традиционно един от най-добрите моменти е началото на годината. През януари и февруари дилърите активно продават автомобили от предходната година на производство, предлагайки отстъпки поради необходимостта да освободят складове и да стимулират търсенето. През този период можете да спестите до 10% от цената на автомобила.

През пролетта ситуацията се променя: през март нови партиди автомобили влизат на пазара на обновени цени. Въпреки това, дори и по това време е възможно да се намерят добри оферти за моделите от миналата година, особено ако търсенето остане умерено.

Друг благоприятен период е лятото. По това време търсенето на автомобили намалява, което принуждава дилърите да предлагат допълнителни отстъпки и промоции. Подобна ситуация се наблюдава през декември, когато автодилърите се стремят да изпълнят годишните си продажби. В същото време експертът подчертава, че е важно да се вземат предвид не само цената на автомобила, но и условията на финансиране. При покупка на кредит или лизинг лихвените проценти и програмите за субсидии играят ключова роля.

Понякога е по-изгодно да купите кола сега и да фиксирате цената, отколкото да чакате възможно намаление на цените. Макро-икономическите фактори също влияят на ситуацията. Например, намалението на ключовия лихвен процент може да намали разходите по заемите, но едновременно с това да намали броя на отстъпките от производители и дилъри.

В наши дни пазарът е организиран така, че няма "идеален" момент за покупка. Въпреки това, компетентният избор на време – особено в началото на годината или по време на сезонен спад, наистина ви позволява да спестите много, особено когато става дума за масови модели.