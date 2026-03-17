Съюзът на птицевъдите: Цените на яйцата преди Великден няма да отбележат рязък скок

Данните на Държавната комисия по стокови борси и тържищата отчитат поскъпване при основни продукти като домати, краставици и чушки.

Цените на яйцата преди Великден няма да отбележат рязък скок, въпреки засиленото търсене около празниците, заяви председателят на Управителния съвет на Съюза на птицевъдите Ивайло Гълъбов в ефира на NOVA NEWS.

По думите му пазарът е добре обезпечен и българското производство е достатъчно, за да покрие нуждите на потребителите. "Има достатъчно яйца, българско производство, които да задоволят търговската мрежа, въпреки засиления интерес преди празниците“, подчерта той. Според него наблюдаваният ръст в цените през последния месец е минимален - около 1%, и е напълно нормален на фона на сезонното повишено търсене.

Гълъбов коментира и данните за по-сериозно поскъпване на годишна база, като обясни, че тенденцията не е характерна само за България, а се наблюдава в целия Европейски съюз. Основната причина е намаленото производство в ключови държави като Германия, Франция и Полша, което води до по-високо търсене и съответно до покачване на цените. Допълнителен фактор е и преходът към по-хуманни методи на отглеждане на кокошки, които обаче са свързани с по-високи разходи.

По отношение на вътрешния пазар той отбеляза, че България има сравнително малък дял - около 1% от европейското производство, което прави страната силно зависима от общите пазарни тенденции. Въпреки това към момента цените у нас остават по-ниски в сравнение с редица западноевропейски държави.

По отношение на евентуално поскъпване заради увеличението на цените на горивата, Гълъбов беше категоричен, че такава пряка връзка в краткосрочен план няма. Според него основният фактор остава балансът между търсене и предлагане.

Той допълни, че не е изключен и внос на яйца, включително от страни извън ЕС, като традиционно това е Украйна.

Цените на основните хранителни продукти в България остават стабилни, а традиционните опасения за поскъпване около Великден не се оправдават. Това заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов в студиото на "Твоят ден“.

По думите му при яйцата, както и при агнешкото месо, няма основания за рязко увеличение на цените. "Пазарът е добре балансиран, конкуренцията е силна и цените се определят основно от търсенето и предлагането“, подчерта той. Иванов допълни, че всяка година преди празниците се създават очаквания за поскъпване, но реалността показва, че пазарът остава стабилен.

По отношение на по-широката икономическа картина той предупреди, че евентуално продължаване на конфликта в Близкия изток може да доведе до инфлационен натиск, най-вече чрез поскъпване на горивата. Засега обаче такова влияние върху цените на храните не се наблюдава. "В краткосрочен план няма сериозни изменения в търговията с храни“, уточни той.

Иванов обясни, че ако се стигне до по-сериозен ръст на цените, той обикновено започва от транспорта, логистиката и енергийните разходи, които постепенно се пренасят върху крайните стоки. Въпреки това подчерта, че подобен сценарий зависи от множество глобални фактори и към момента е по-скоро хипотетичен.

Данните на комисията показват, че пазарът у нас остава добре балансиран. При основните храни отклоненията в цените са минимални, като при някои продукти дори се отчита понижение спрямо миналата година. Сезонни колебания има при плодовете и зеленчуците, но те са типични за периода и не са повод за притеснение.

По думите на Иванов към момента няма необходимост от държавна намеса на пазара чрез извънредни мерки. "Пазарът работи добре и не се налагат решения като тавани на цените“, заяви той. Според него при нужда подкрепата трябва да бъде насочена само към реално засегнатите групи.