Мъж, убил 11-годишно дете през 2017 г., е арестуван за жестоко нападение с нож в Бургас

Полицията в Бургас арестува мъж за опит за убийство на 25-годишна жена. По информация на NOVA това е Иван Илиев, който през 2017 г. уби с нож 11-годишно момиче в асансьор в квартал „Меден рудник“.

В понеделник вечер, малко преди полунощ, в полицията е постъпил сигнал от УМБАЛ - Бургас за приета 25-годишна жена с множество прободни рани и опасност за живота. Впоследствие пострадалата е разказала, че в апартамент в „Меден рудник“ е била нападната с нож от свой познат. Тя получила прорезни и прободни рани по ръцете, гърдите и гърба.

Мъжът е арестуван, а разследващите установили, че той и пострадалата имали интимни отношения. При възникнал скандал заподозреният взел кухненски нож и ранил жертвата първо в областта на врата. След кратка борба, жената успяла да избяга, а случайно преминаващ мъж я откарал до Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас.

Илиев е задържан за срок до 24 часа, а случаят е докладван на Окръжната прокуратура в Бургас.

През 2018 г. Илиев беше осъден за смъртта на 11-годишната Никол. Преди фаталното посегателство, извършено година по-рано, той и момичето се уговорили по интернет да се качат на покрива на блок, за да пушат. По време на съдебното заседание стана ясно, че непълнолетният тогава Иван имал сексуални желания към момичето, но то ги отхвърлило и това провокирало агресията и последвалото убийство.

През 2019 г. първоначалната присъда от 8 години затвор за Илиев беше намалена на шест. Той е на свобода от ноември 2022 г.