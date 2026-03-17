Близкият изток в пламъци: Въздушното пространство на ОАЕ е затворено, Израел нанася удари по Техеран и Ливан

Рано във вторник Обединените арабски емирства временно затвориха въздушното си пространство, след като военните се включиха в интерцепция на идващи ирански ракети и дронове, като бяха съобщени експлозии над Дубай. Затварянето на въздушното пространство се случва на фона на засилените удари на Израел срещу Техеран и позиции на Хизбула в Ливан, което интензифицира продължаващия конфликт в Близкия изток и допълнително дестабилизира регионалните енергийни доставки.

Израел обяви „широкообхватна вълна от удари“ по столицата на Иран и разшири операциите си срещу бойци на Хизбула в южен Ливан. Ескалацията следва повтарящите се ирански атаки срещу американски бази, Израел и енергийна инфраструктура в Залива, включително търговски кораби в Ормузкия проток. Стратегическата водна артерия, през която преминава около една пета от световния нефт, е силно затруднена за преминаване на кораби, като цената на суровия Брент надхвърли 100 долара за барел, пораждайки опасения за глобална енергийна криза.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е поискал морска подкрепа от няколко държави, за да се поддържа отворен Ормузкият проток, но за момента не са постъпили незабавни ангажименти. Иранският министър на външните работи Абас Арагчи отхвърли тези усилия, заявявайки, че протокът е ефективно отворен – но не за САЩ, Израел и техните съюзници – и отхвърли твърденията, че Техеран търси преговорно решение на конфликта.

Затварянето на въздушното пространство в ОАЕ беше кратко, като властите съобщиха, че ситуацията се е стабилизирала и полетите са възобновени. По-ранни атаки предизвикаха пожари на нефтени съоръжения в Фуджейра и Абу Даби, като не са съобщени пострадали. Дългогодишните авиопревозвачи на страната – Emirates и Etihad – срещат оперативни трудности заради продължаващите ирански удари, включително нападение с дрон на международното летище в Дубай, което запали горивен резервоар.

В Ливан хуманитарната ситуация се влошава, докато Израел продължава наземните си операции. Над един милион цивилни са били принудени да напуснат домовете си от началото на израелските удари на 2 март, като са съобщени най-малко 886 смъртни случая, включително 111 деца. Израелските военни са наредили евакуации в южните села заради наличието на инфраструктура, свързана с Хизбула. Болниците са претоварени, а временни приюти са пълни до капацитет с хиляди ранени.

Иранският Червен полумесец съобщи за над 1 300 жертви, а израелските удари са разрушили около 85% от въздушната отбрана и 70% от ракетните установки в Иран. В отговор Хизбула и Техеран извършиха периодични ракетни атаки срещу Израел, причинявайки жертви и допълнително дестабилизирайки региона.

Икономическите последици растат по целия свят. Частичното затваряне на Ормузкия проток и повторните атаки срещу енергийни съоръжения в Залива принудиха големите производители на енергия да спрат операциите си. В ОАЕ производството на Adnoc е намалено с повече от половина, а товарните операции в пристанище Фуджейра са многократно прекъсвани. Това нарушаване допринася за нарастващия инфлационен натиск, като Резервната банка на Австралия повиши лихвения процент от 3,85% на 4,1%, а други централни банки следят ситуацията в условията на глобална енергийна несигурност.

В други части на Залива Катар е прихванал ракета, като падналите отломки предизвикват малък пожар, без пострадали. По-широката вълна от ирански дронове и ракетни атаки засяга няколко държави от региона, допринасяйки за нестабилност.

Междувременно Израел е целил високопоставени ирански служители, включително Али Лариджани, ръководител на Върховния национален съвет за сигурност на Иран в Техеран, като е ударил и ракетни производствени обекти и командни центрове в Техеран, Шираз и Тебриз. Израелските отбранителни сили съобщават за „значителни постижения“ в намаляване на военния потенциал и индустриалната инфраструктура на Иран, като същевременно са целели лидери на палестински групи, подкрепяни от Иран, в Газа.