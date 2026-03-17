Тръмп изумен: „Как хората все още живеят в Украйна?“

По време на дискусия за операциите на Израел в Ливан, американският президент Доналд Тръмп неочаквано спомена Украйна, изразявайки изненада, че хората продължават да живеят там въпреки продължаващата война. Говорейки пред журналисти в Белия дом, Тръмп разказа за разговор с виден ливанец, като попитал как хората могат да живеят в Ливан въпреки бомбардировките. Ливанецът обяснил, че жителите просто са свикнали с това с времето. Тръмп направи паралел с Украйна, като каза: „Хората живеят в Украйна, бихте си помислили, че не биха живели там, но те живеят в Украйна. Не знам дали бих го направил аз, но те живеят там.“ Той се върна към предишната си мисъл, отбелязвайки: „Те живеят в Ливан. Хизбула е голям проблем и бързо се неутрализира.“

Според Financial Times, Тръмп изглежда губи фокус върху преговорите за мир в Украйна, докато вниманието му се насочва към конфликта с Иран. Кремъл, чрез говорителя Дмитрий Песков, обаче заявява, че очаква продължаване на преговорите и не тълкува коментарите на Тръмп като липса на интерес. Тръмп също изрази изненада, че украинският президент Володимир Зеленски уж проявява нежелание за мирно споразумение, докато твърди, че руският президент Владимир Путин е готов за преговори. Зеленски, от своя страна, каза пред журналисти след посещение във Франция, че Украйна е готова за нов кръг преговори, макар че подробностите за време и място остават нерешени поради различията между Вашингтон и Москва.

Зеленски от своя страна потвърди готовността си за преговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като отбеляза, че сътрудничеството може да се съсредоточи върху противодействие на ирански дронове, които Украйна е наблюдавала да се използват в Близкия изток след конфликта с Русия. „Той [Нетаняху] има това, от което аз имам нужда, а аз имам това, от което той има нужда. Затова съм готов за този диалог,“ каза Зеленски в интервю за The Jerusalem Post. Украинските официални лица са активни в региона, изпращайки екипи за сигурност и противодронова защита в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия. Според чуждестранните медии, украински интерцепторни дронове и експерти също са разположени, за да подпомагат защитата на американските военни бази в Йордания, докато преговорите между Пентагона и страните от Залива за придобиване на украинска противодронова технология срещу иранските дронове "Шахед" продължават.