Ще пази и България: Първа зелена светлина в Гърция за ПВО купола ''Щитът на Ахил'' и модерни F-16

Военната комисия в гръцкия парламент одобри закупуването на многостепенна система за противовъздушна отбрана и борба с дронове на стойност около 3 милиарда евро, както и модернизацията на 38 изтребителя F-16, пише Kathimerini.

Двете програми са на обща стойност около 4 милиарда евро, от които 3 милиарда евро ще отидат за укрепване на противовъздушната отбрана.

Гръцкото правителство е определило като абсолютен национален приоритет в планирането на въоръжаването укрепването на противовъздушната отбрана чрез добавяне на нови противовъздушни системи, с цел създаване на противобалистичен, противовъздушен и противодронов купол - ''Щитът на Ахил''. Куполът трябва да подсигури отбраната освен на Гърция, и България, както бе договорено миналата седмица.

Защита срещу ракети и дронове

Одобрението на финансирането от парламентарната комисия по въоръженията проправя пътя за одобрението на тези програми от Съвета за национална сигурност и отбрана. След това инициативите ще бъдат внесени в парламента за ратифициране и ще бъдат договорени допълнителни договори с Главната дирекция по отбрана и въоръжения.

Многостепенната система за противовъздушна отбрана "Щитът на Ахил'' ​​ще покрива цялата територия на Гърция и ще функционира като единна система, способна да противодейства на балистични ракети, крилати ракети, безпилотни летателни апарати и баражиращият дронове-камикадзе.

Заедно с ПВО-системата финансирането ще бъде насочено и към модернизацията на изтребителите F-16 Block 50. Гърция се стреми да преобразува флота си от F-16 във версия Viper.

Решението за укрепване на гръцката противовъздушна отбрана стана известно, след като ирански дронове атакуваха два пъти британската авиобаза ''Акротири'' в Кипър, съюзник на Атина, в началото на март.

Последва решение Гърция да прехвърли батарея "Пейтриът" на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, за да засили защитата срещу евентуални въздушни атаки, предаде Фокус.

В допълнение гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас обяви изпращането на две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър на фона на нарастващите опасения за сигурността около средиземноморския остров.

В началото на месеца стана ясно, че Гърция ще окаже подкрепа на България със средства за противовъздушна отбрана и персонал, които ще бъдат разположени в Северна Гърция и ще покриват голяма част от българската територия. Това заяви министърът на националната отбрана на Гърция Никос Дендиас. Той уточни, че е разговарял с българския служебен министър на отбраната Атанас Запрянов и предоставянето на подкрепата ще стане заради отправено искане от българската страна.

Дендиас съобщи, че по решение на гръцкия Правителствен съвет по външни работи и отбрана в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка батарея "Пейтриът", която ще осигури противоракетна защита на голяма част от територията на България.

Освен това двойка изтребители F-16 ще бъдат разположени на летище в Северна Гърция с изключителната задача да осигуряват допълнителна защита на България.

За Гърция беше "дълг да се отзове на молбата на България да я подкрепим да посрещне заплахите, пред които е изправена вследствие на войната в Иран", заяви Дендиас.