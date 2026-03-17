400 загинали при удар по болница в Кабул, напрежението между Пакистан и талибаните ескалира

Талибаните в Афганистан съобщиха, че смъртността след въздушен удар от Пакистан върху център за лечение на зависимости в Кабул е достигнала около 400 души, а приблизително 250 са ранени. Заместник-представителят на говорителя Хамдула Фитрат заяви, че ударът е извършен около 21:00 часа и е бил насочен към болницата „Омид“ за лечение на зависимости, голям център с 2 000 легла. Според него значителни части от комплекса са разрушени, а екипи за спешна помощ работят за потушаване на пожари и извличане на тела от развалините.

Фитрат описа атаката като пряк удар върху цивилно медицинско заведение, предназначено за лечение на наркозависими, като предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи, докато продължават спасителните операции. Масовото разрушение предизвиква сериозни опасения за числото на пострадалите, много от които са били пациенти, лекуващи се по време на удара.

Международната реакция бе бърза. Специалният докладчик на ООН за човешките права в Афганистан Ричард Бенет изрази тревога от съобщенията за цивилни жертви, изказвайки съболезнования на семействата на пострадалите и призовавайки за сдържаност. Той призова както Кабул, така и Исламабад да намалят напрежението и да спазват международното право, особено задължението за защита на цивилни и инфраструктура като болници.

Осъждане дойде и от Международната фондация за човешки права, която подчерта, че медицинските и хуманитарни обекти никога не трябва да бъдат атакувани. Организацията призова за независимо международно разследване и отговорност, като подчерта, че удари по болници представляват явен пробив на международното хуманитарно право. Тя също така предупреди срещу глобално бездействие при такива инциденти.

Говорителят на талибаните Забихула Муджахид засили риториката, заявявайки, че дипломатическите канали с Пакистан са изчерпани и предупреждавайки, че атаката трябва да бъде отмъстена. Афганистанските власти многократно са обвинявали Пакистан в удари по цивилни райони, включително случаи, засегнали жени и деца в няколко провинции.

Публични фигури също реагираха. Афганистанският крикетист Рашид Хан осъди силно атаката, описвайки целенасочените удари по домове, училища и медицински обекти като военни престъпления, особено по време на свещения месец Рамазан. Той призова за пълно международно разследване и отговорност, като изрази солидарност с афганистанското население и предупреди, че подобни действия ще задълбочат разделението.

Индия повдигна въпроса в ООН, критикувайки Пакистан за съобщените въздушни удари в Афганистан по време на Рамазан и свързвайки ги с по-широки опасения, включително депортацията на афганистански граждани. Представителят на Индия в ООН посочи това като модел на действия от страна на Исламабад, предупреждавайки срещу политизирането на религиозна идентичност и призовавайки за повече международно внимание.

Пакистан обаче категорично отрича, че е ударил болницата. Властите и източници от сигурността отхвърлят твърденията на талибаните като необосновани и дори „абсурдни“. Според пакистанските данни въздушните операции са били насочени към военна инфраструктура, свързана с талибаните, включително технически обекти и складове за боеприпаси в Кабул и Нангархар. Властите твърдят, че ударите са били точни и са целели да избегнат щети на цивилни, като обвиняват талибаните, че разпространяват дезинформация, за да провокират антипакистански настроения и да прикрият предполагаема подкрепа за трансгранична милитантна дейност.

Регионални медии съобщават за удари по множество обекти, включително в Кабул и четири позиции в провинция Нангархар, свързани с талибаните. Допълнителни твърдения сочат, че е била разрушена логистична инфраструктура и складови помещения. Афганистански източници съобщават и за щети по жилищни райони, като десетки домове са засегнати и няколко сгради са получили структурни повреди от експлозиите.

Ескалацията изглежда свързана с по-широк цикъл на трансгранични атаки. Афганистански медии съобщават, че талибаните са провели удари с дронове в пакистанска територия, което е довело до ответни действия. Президентът на Пакистан, Асиф Али Зардари, осъди тези предполагаеми инвазии, като ги определи като преминаване на „червена линия“.

Хуманитарното въздействие също става все по-видимо. Според официални лица, цитирани от афганистански медии, около 7 500 семейства са били изселени в части от провинция Кунар, близо до линията Дюранд, заради продължаващите артилерийски обстрели от Пакистан. Жителите описват широко разрушени домове и загуба на добитък, като са били принудени да живеят в временни подслони почти две седмици, без да могат да се върнат заради продължаващите обстрели.