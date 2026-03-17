ЦГМ пусна специална юбилейна карта за 125-годишнината на столичния транспорт
Центърът за градска мобилност пусна юбилейна карта за 125-годишнината на градския транспорт в София.
Софийският градски транспорт отбелязва 125 години от своето съществуване, а Центърът за градска мобилност (ЦГМ) пусна специална юбилейна карта Sofia City Card.
Лимитираната серия включва 125 000 карти, посветени на историята на столичния транспорт. Те вече са налични за продажба в пунктовете на ЦГМ на цена 1,50 евро.
Специалната карта дава възможност на гражданите и гостите на София да се включат в отбелязването на юбилея и да станат част от 125-годишната история на градския транспорт.
ЦГМ подчертава, че серията е ограничена, като призовава желаещите да вземат своята карта своевременно.
Още по темата:
- » Ще капят пари: Два паркинга до метрото вече няма да са буферни, стават платени
- » ЦГМ успокоява: Новите цени за паркиране в София няма да са от утре
- » ЦГМ напомня: Задължително вижте часа на удължената карта за пътуване в София
Великден 2026: Как да си осигурите повече почивни дни около празниците09:15 11.03.2026 | Общество
Народната певица Янка Рупкина е в болница в тежко състояние11:15 13.03.2026 | Общество
