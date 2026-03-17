Взривове разтърсиха Зелената зона в Багдад, дрон удари близо до американското посолство

Дрон удари хотел „Ал-Рашид“ в Багдад във вторник, като кадри показват пламъци и дим, издигащи се от комплекса в силно охраняваната Зелена зона, където се намират ключови правителствени институции и дипломатически мисии, включително американското посолство. Иракските власти по-късно потвърдиха, че дронът е ударил горния периметър на хотелския комплекс. Според Министерството на вътрешните работи ударът не е причинил жертви и е нанесъл само материални щети, след проверка на място.

Инцидентът се случи паралелно с други въздушни активности над иракската столица. Кадри, потвърдени от международни медии, показват противовъздушни системи, поразяващи приближаващи се обекти в района на американското посолство, на около 600 метра от комплекса. Във видеата се вижда зенитен огън, съвпадащ с действия на американските системи C-RAM, последван от експлозия в небето, което предполага успешно прехващане. В отделни клипове, записани на около километър разстояние, се вижда дроноподобен обект, който се спуска и експлодира на земята, докато свидетели реагират на удара и предупреждават за падащи отломки.

Иракската армия потвърди, че в ранните часове на вторник са били засегнати множество обекти. Според изявление на говорителя на Главнокомандващия, комплекса на американското посолство, хотел „Ал-Рашид“ и нефтеното поле „Маджнун“ в южен Ирак са били ударени при многократни и неоправдани атаки срещу критична инфраструктура и дипломатически обекти. Самото посолство е било обект на подобни инциденти през последните дни, като два дрона са ударили района през уикенда, причинявайки видими щети в близост до комплекса.

Събитията в Багдад се случват на фона на по-широка вълна от атаки в Близкия изток. В Иран израелските сили съобщиха за мащабна операция, насочена към инфраструктура в Техеран, а ирански източници потвърдиха експлозии в столицата и продължаващи спасителни усилия за достигане до цивилни, затиснати под руини. В Ливан израелските удари достигнаха до Бейрут, след разширяване на наземните операции в южната част на страната.

Израел също съобщи за идващи ракетни удари, макар че няма жертви или директни поражения, като противовъздушните системи са интерцептирали заплахите, а предупредителните сирени са прозвучали в северните райони. В Персийския залив няколко държави активираха защитни мерки. Катар съобщи, че е прехванала ракета, като отломките предизвикали малък пожар в индустриална зона, докато Кувейт отговори на заплахи както от ракети, така и от дронове, предупреждавайки гражданите, че всякакви експлозии са резултат от интерцепция.

Саудитска Арабия обяви, че е унищожила повече от дузина дронове, насочени към източните ѝ региони. В Обединените арабски емирства властите временно затвориха националното въздушно пространство поради бързо развиващите се рискове за сигурността. Съобщава се, че дронови удари са предизвикали пожари на ключови енергийни обекти, включително газовото находище „Шах“ и зоната за нефтопреработка в Фуджайра.