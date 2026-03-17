Внимание, родители: Промяна с деня след изборите за учениците
Българските ученици ги очаква неочаквано решение на МОН по отношение на деня след предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април.
По традиция обикновено денят след изборите е неучебен. Причините са от организационно естество - в много училища има избирателни секции и е необходимо време за почистване и подготовка за учебния процес.
Промяната тази година
Тази година обаче денят след изборите ще се отклони от обичайната практика. С решение на МОН 20 април ще е неучебен, но присъствен ден.
Служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов обясни промяната - тя не е свързана с изборния процес, а с отбелязването на 150 години от Априлското въстание.
Дългогодишният началник на Регионалното управление на образованието в София-град д-р Ваня Кастрева също отбеляза, че 20 април ще бъде неучебен, но присъствен ден, в който учениците и учителите ще почетат историческото събитие.
Честността на изборите
В същото време министър Игнатов подчерта, че основната задача на служебния кабинет е да гарантира спокойна обстановка в страната и честно провеждане на изборите, включително и в учебните заведения, които традиционно се използват като секции.
"Служебният кабинет има кратък срок на действие. Основната му цел е да проведе честни и прозрачни избори. За мен е важно системата на образованието да запази спокойствие през следващите месеци", заяви Игнатов пред БНТ.
