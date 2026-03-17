Добри са условията за зимни спортове в курортите
Добри са условията за зимни спортове в курортите, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.
Пистите са добре обработени, работят повечето съоръжения.
В по-източните планински райони времето е облачно. Като цяло към момента условията за туризъм са добри, обобщиха от ПСС.
През изминалото денонощие не е имало инциденти в планината.
