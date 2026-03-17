Съдебен обрат: Делото за предсрочното освобождаване на Брендо продължава

Тричленен състав на Апелативен съд - София отмени определението на Софийския градски съд, с което бе прекратено производството по делото с предложение за предсрочно условно освобождаване на Евелин Банев, известен като Брендо, съобщиха от пресцентъра на съда.

Според апелативните съдии първоинстанционният съд трябва да продължи съдопроизводствените действия по случая и да се произнесе по него. Определението не подлежи на обжалване и протест.

По време на заседанието на първа инстанция на 20 февруари се отбеляза, че производството е инициирано от началника на Софийския затвор, който после беше временно отстранен, а упълномощен представител на настоящия началник оттегли в зала искането и това основание съдът прекрати делото.

На 24 юни 2024 г. Евелин Банев - Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.

#Брендо

