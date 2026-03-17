Шофьори на линейки в Бургас на протест: Глобяват ги за превишена скорост, докато спасяват животи

Шофьори на линейки в Бургас на протест: Глобяват ги за превишена скорост, докато спасяват животи
Шофьори на линейки от "Спешна помощ" в Бургас протестираха срещу наложени глоби и актове при изпълнение на служебните им задължения.

По данни на протестиращите от 15 януари до края на месеца са съставени общо 126 фиша и актове за нарушения по време на работа.

„Имаме 126 фиша и актове за това, че си изпълняваме задълженията като шофьори на линейки от Спешна помощ. Около 4–5 души ще останат без книжки и ще трябва да бъдат освободени от работа", заявиха те.

По думите им част от санкционираните водачи са изправени пред риск да загубят свидетелствата си за управление, което ще доведе и до освобождаването им от работа.

Протестиращите настояват за ясно разписани правила за движение на специализираните автомобили и за преразглеждане на наложените санкции.

Очаква се компетентните институции да излязат с позиция по случая

