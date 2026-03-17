Иван Шишков: Ще проектираме всички магистрали за две години

Цялостната магистрална мрежа на България може да бъде проектирана в рамките на едва две години, а строителството да започне веднага след това чрез механизмите на публично-частното партньорство. Тази мащабна предизборна заявка направи бившият служебен министър на регионалното развитие Иван Шишков, който влиза в битката за парламента като водач на листата на "Прогресивна България" във Враца. В телевизионно интервю той очерта план за пълна транспортна свързаност на страната от граница до граница.

Фокус върху свързаността

Шишков категорично заяви, че държавата е в състояние да финансира мащабното проектиране, тъй като това е най-евтиният етап от реализацията на големите инфраструктурни обекти. Според него именно липсата на цялостна визия е основната причина за хаоса и забавянията в сектора до момента.

"Първото, което ще направим – ще проектираме всички магистрали. Не е само „Хемус“ или пътят към Дунав мост, а цялата свързаност на България, която никой не е правил досега", коментира Иван Шишков в ефира на Нова телевизия. Архитектът изрази увереност, че наличието на ясни проекти и осигурено финансиране е най-добрата гаранция срещу корупционни практики и изтичане на публични средства.

Приоритетните трасета на картата

Кандидат-депутатът акцентира върху ключови транспортни коридори, които са критични за икономическото развитие на отделните региони. Сред изброените от него приоритети попада и жизненоважната за Русе ос към Южна България.

"Въпросът е да се направят всички магистрали, да има свързаност от КПП до КПП – цялата магистрала Русе - Маказа, „Черно море“ с продължението до Румъния, магистрала „Рила“ и продължението ѝ до Северна Македония, както и тунелът под Петрохан", посочи Шишков. Той допълни, че доизграждането на автомагистрала "Хемус" остава безспорен приоритет, който задължително ще бъде завършен.

Критика към пътното наследство

Пътувайки към своя избирателен район, бившият регионален министър не спести остри думи за актуалното състояние на инфраструктурата в Северозападна България. Той определи Враца като "една от вратите на пътното безобразие в държавата".

Според Иван Шишков, на много места в страната липсват дори идейни проекти за магистрални трасета, а стратегически обекти като тунела под Петрохан се използват единствено като "политическа дъвка" преди избори. Той изрази позиция, че при правилен подход, мащабното строителство може да се случи бързо, осигурявайки реални ползи за гражданите и бизнеса.