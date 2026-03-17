Втора пловдивчанка донесе чикунгуня от Сейшелите

Жена от Пловдив се зарази с тропическата треска чикунгуня, след като се прибра от почивка на Сейшелските острови. Диагнозата е официално потвърдена от Националния център по заразни и паразитни болести. Пациентката е потърсила медицинска помощ веднага след появата на първите оплаквания. Към момента състоянието ѝ е стабилно и не се налага болнично лечение, информираха от Регионалната здравна инспекция. Това е вторият подобен случай в града от началото на годината, като първият отново бе при жена, завърнала се от същата екзотична дестинация.

Остри симптоми и липса на лечение

Инфекцията се предава основно чрез ухапване от заразени комари, като инкубационният период е кратък. Специалистът по епидемиология на инфекциозните болести доц. Христиана Бацелова обяснява клиничната картина.

"Симптомите започват със силно главоболие, повишена температура, отпадналост, болки в ставите и мускулите. Обикновено първите симптоми се появяват до няколко дни след ухапването от комар, който преди това е бил заразен с вируса", заяви Христиана Бацелова, цитирана от Нова телевизия.

Тя допълни, че предаването на вируса чрез кръвопреливане е възможно, но е изключително рядко. Към днешна дата съвременната медицина не разполага със специфично лечение за чикунгуня.

Христиана Бацелова: "На този етап няма лечение на това заболяване, то се третира симптоматично."

Риск от тежки увреждания

Въпреки че заболяването рядко завършва фатално, то крие сериозни рискове за здравето при по-тежко протичане. Медиците предупреждават, че инфекцията може да доведе до дълготрайни усложнения.

"Може да се стигне до увреждане на различни органи и системи, като например черния дроб и сърцето. Лечението се провежда в зависимост от общото състояние и симптоматиката", уточни доц. Бацелова.

Мерки за защита

Единствената ефективна превенция срещу екзотичната треска остава предпазването от ухапвания. Според епидемиолозите е задължително използването на репеленти, които трябва да се нанасят както върху кожата, така и върху дрехите. Комарите могат да хапят през тънки материи като лен, коприна и памук.

В последните години вирусът разширява своя ареал и в Европа. Според данните на Европейския център за контрол на инфекциозните болести най-засегнати на Стария континент са Франция и Италия. Макар в България да има популации от комари, които могат да пренасят чикунгуня, до момента няма данни местните насекоми да са носители на заразата.