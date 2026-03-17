Георги Рачев: Температурите тръгват надолу от днес

Температурите в страната ще започнат леко да се понижават още от днес следобед, но ще останат в рамките на нормалното за месец март. Това заяви климатологът професор Георги Рачев по време на редовната си прогноза в ефира на bTV.

Леко захлаждане в петък

Според експерта над Европа продължава да властва високо атмосферно налягане, което определя и по-стабилното време у нас. Най-хладният ден от настоящата седмица ще бъде петък. Тогава минималните температури в столицата ще паднат до 1 градус, а максималните няма да надвишат 7 градуса.

"Сложени са снежинки в София, но малка е вероятността за някакъв нещастен валеж", обясни Георги Рачев, допълвайки, че шансът за подобни превалявания е едва между 5% и 7%.

Зимата остава в планините

Любителите на зимните спортове могат да бъдат спокойни, тъй като условията по високите части ще се задържат отлични.

"Ските са гарантирани до края на месеца. Във високото ще си вали", категоричен е климатологът.

Пролетно затопляне в края на март

С наближаването на края на месеца се очаква ново повишение на температурите, като максималните стойности ще надхвърлят 15 градуса. Това затопляне обаче ще донесе и промяна във валежите по планините. Професор Рачев предупреди, че в този период се очакват дъждове в курортите Пампорово и Боровец, което бързо ще превърне снежната покривка там в киша.