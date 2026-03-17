Изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за изборите на 19 април
В 17:00 ч. днес изтича срокът, в който партиите, коалициите и инициативните комитети могат да правят предложения до районните избирателни комисии (РИК) за регистрация на кандидатски листи в изборите за народни представители на 19 април. Това се посочва в хронограмата за изборите.
Днес е крайният срок, в който РИК трябва да регистрира кандидатските листи. Също така партиите или коалициите имат последна възможност да поискат да бъдат заличени от участие в изборите.
Утре от 16:00 ч. чрез жребий ще бъдат определени поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.
