Депутатите обсъждат постоянни великденски и коледни добавки

Парламентарната социална комисия разглежда днес проект за промени в Закона за социално подпомагане, който цели да регламентира нова, постоянна социална помощ за посрещане на предстоящите християнски празници. Законопроектът беше внесен в деловодството на Народното събрание на 12 март от председателя на комисията Деница Сачева и група народни представители от парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

Основната цел на предложените текстове е финансовата подкрепа да се изплаща ежегодно през месеците март и декември, като конкретният ѝ размер ще се определя спрямо възможностите на държавния бюджет за съответната година.

Кой ще има право на подпомагане

Новите законови разпоредби предвиждат средствата в навечерието на Великден и Коледа да не бъдат ограничени само до една група. Те ще обхванат пенсионерите с доходи под официалната линия на бедност, многодетните семейства, хората с трайни увреждания и самотно живеещите лица. В обхвата на помощта влизат още самотните родители, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, както и други граждани, които отговарят на специфични критерии за достъп до социалната система.

По предварителни разчети на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква новата финансова инжекция да достигне до над 507 000 души от различни уязвими групи в страната.

Мотивите на вносителите

Към настоящия момент държавната политика в сферата на социалното подпомагане не разполага с изграден механизъм, чрез който да се предоставя целева подкрепа на всички граждани с ниски доходи по време на големите празници. Единственото изключение досега бяха пенсионерите с пенсии под линията на бедност.

"По време на празниците значително се увеличават текущите разходи за потребление на храна, електроенергия, транспорт и други. За най-уязвимите групи от населението тези разходи са непосилни, а липсата на средства засилва чувството за неравенство", заяви Деница Сачева от името на вносителите, цитирана от БНР.

Тя допълни, че подобни утвърдени практики за празнично подпомагане на най-бедните слоеве от обществото вече съществуват и функционират успешно в редица други държави от Европейския съюз.

Още в деня на внасянето си законопроектът получи зелена светлина на извънредно заседание от Комисията по отбрана, а днес предстои да бъде разискван обстойно и от членовете на Комисията по демографската политика, децата и семейството.