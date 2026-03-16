Зимата се завръща с нов сняг

Втората половина на март носи неустойчиво и динамично време с драстично понижение на температурите, значителна облачност и валежи, съобщават синоптиците на телевизия NOVA. Днес, 16 март, е последният предимно слънчев и топъл ден от периода, като следобед облачността ще започне да се увеличава, а термометрите ще отчитат до 16 градуса.

Валежи и студен фронт

От вторник (17 март) до края на седмицата облачността ще остане предимно значителна. Още в първите дни на застудяването над Западна България ще паднат проливни дъждове, докато в планинските райони валежите ще преминат в сняг.

Към сряда студен атмосферен фронт ще нахлуе от север-североизток, придружен от силен вятър. В дните преди астрономическата пролет дъждовната зона ще обхване почти цялата страна. С понижението на температурите, сняг ще прехвърча не само в планините, но и в Предбалкана, както и в по-високите котловини на запад.

Рязко падане на температурите

Застудяването ще бъде осезаемо към края на работната седмицата. Докато в сряда термометрите ще показват между 7 и 12 градуса, към петък дневните стойности ще се сринат до едва 4 градуса в някои райони. Въпреки динамиката, синоптиците не очакват екстремни студове, като сутрешните температури ще се задържат над минус 5 градуса.

Нови валежни обстановки се прогнозират около 25 март, предимно в южната половина на страната, както и в самия край на месеца. Метеоролозите предупреждават, че заради граничните температури не е изключена появата на така наречения "щъркелов сняг" – мокри, тежки и неустойчиви снеговалежи, които се топят бързо.

Смяна на времето

Астрономическата пролет тази година ще настъпи официално на 20 март (петък). Малко повече от седмица по-късно, в нощта на 28 срещу 29 март, България ще премине към лятното часово време, като стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час напред.