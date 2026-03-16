След сигнал за сметки от 840 евро: КЕВР изиска обяснение от „Софийска вода“

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска „Софийска вода“ АД да предостави информация по случай за шокиращо високи сметки за вода, получени от домакинства в София.

Случаят бе представен в репортаж по Нова телевизия. Според потребители от жилищен блок в столичния ж.к. "Младост 1", за 9-месечен период „Софийска вода“ АД е фактурирала на домакинствата общо потребление на вода в размер на 7647 куб. м., като някои фактури достигат 840 евро.

Според позиция на „Софийска вода“ става ясно, че сградата е проверявана многократно в минали периоди, тъй като там се наблюдава системен проблем с високо общо потребление.

По този повод с писмо до ръководството на „Софийска вода“ АД КЕВР изиска регулаторът да бъде информиран за резултатите от извършваната проверка по случая. След получаване на доклада и необходимата документация, в съответствие със своите законови правомощия, Комисията ще се произнесе относно спазването на Общите условия на Софийска вода“ АД и дали в издадените фактури е приложена одобрената от Комисията пределна цена на ВиК услуги.

От КЕВР заявиха, че очакват в кратък срок да получат резултатите от проверката като считат, че "обективното и своевременно изясняване на подобни случаи е в интерес както на потребителите, така и на водното дружество".