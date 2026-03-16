Украйна отбелязва годишнина от фалшивия референдум в Крим, организиран от Русия

На 16 март 2026 г. Украйна отбеляза дванадесетата годишнина от организирания от Русия фалшив референдум в Крим, действие, което международната общност широко осъди като незаконно. Министерството на външните работи на Украйна посочи, че през този период близо 300 души са били задържани по политически мотивирани обвинения, включително 159 кримски татари, а поне 430 души са станали жертви на подобни фалшиви дела, като реалният брой вероятно е по-голям. Министерството подчерта, че окупацията е превърнала Крим в зона на беззаконие, където жителите са подложени на заплахи, преследване и затвор заради езика, убежденията или политическите си възгледи. Меджлисът на кримскотатарския народ е забранен, а Украинската православна църква е принудително ограничена. Окупацията е довела и до второто голямо изселване на кримски татари за последните 70 години, припомняйки геноцидните депортации от 1944 г. Десетки хиляди са били принудени да напуснат, докато останалите постоянно са под натиск.

Украйна подчерта, че Русия е превърнала Крим в милитаризиранa крепост, използвана както за агресия срещу Украйна, така и за дестабилизиране на Черноморския регион. Министерството призова за незабавното освобождаване на политическите затворници, защитата на техните права и осигуряването на необходима медицинска помощ в съответствие с международното хуманитарно право. Бе отправен апел към международни организации, правозащитници и активисти да запазят фокуса върху нарушенията на човешките права в Крим, като Украйна потвърди своя ангажимент за възстановяване на териториалната цялост с всички налични средства.

Латвия също отбеляза годишнината, осъждайки референдума и последвалата анексия като нарушение на международното право. Латвийското външно министерство подчерта, че действията на Русия застрашават глобалния мир и стабилност и потвърди подкрепата си за суверенитета на Украйна. Латвия изтъкна продължаващите нарушения на човешките права, включително атаки срещу цивилни, принудителни депортации и преследване на украинци и кримски татари, като обеща продължителна военна и невъоръжена подкрепа за Украйна.

Турция потвърди своето непризнаване на анексията от Русия и я определи като нарушение на международното право. Турското външно министерство подчерта постоянния си интерес към положението на кримските татари и повтори подкрепата си за независимостта и териториалната цялост на Украйна.

Анексията проследява началото си до началото на 2014 г., след свалянето на проруско ориентирания украински президент Виктор Янукович. Про-руски сили, широко смятани за руски военни без отличителни знаци, окупираха ключови правителствени сгради и поеха контрола над кримския парламент. На 16 март 2014 г. се проведе подкрепян от Кремъл референдум, въпреки призивите на кримскотатарските лидери за бойкот. Резултатите, които подкрепиха присъединяването към Русия, бяха международно отхвърлени, но президентът Владимир Путин формално включи Крим в Руската федерация скоро след това.

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през 2022 г., Крим остава стратегически критичен за Москва. Украинските сили извършват удари по военни цели в Крим с ракети и безпилотни въздушни и морски средства, доставени от западни съюзници, включително ракети Storm Shadow, като нанасят щети на активи на Черноморския флот в Севастопол. Тези операции принудиха Русия да прехвърли някои кораби в Новоросийск. Руски власти също проведоха референдуми и анексираха части от Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие, свързвайки Крим с окупираните региони на Донбас и разширявайки ефективния контрол върху около 15% от територията на Украйна.

Турция поддържа нюансирана позиция, балансирайки отношенията си с Киев и Москва, като същевременно подкрепя суверенитета на Украйна и наблюдава положението на кримските татари. Историческата връзка на Кримския полуостров с Османската империя се отбелязва от 15-ти век, преди анексията от Русия след руско-турските конфликти от 18-ти век и Договора от Кючук Кайнарджа.