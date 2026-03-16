Дронове обръщат хода на битката: Украйна е осуетила масивна руска офанзива

Украинските сили успешно са осуетили мащабна руска офанзива, планирана за края на миналата година и предназначена да продължи тази пролет, заяви украинският президент Володимир Зеленски в скорошно интервю за CNN и в социалните мрежи. Той определи операцията като стратегически успех, като подчерта, че става въпрос не само за територия, но и за устойчивостта и ефективността на украинския персонал, който е предотвратил голяма ескалация на руските атаки.

Зеленски отдаде голяма част от този успех на напредналите технологии с дронове, особено на дроновете FPV и други безпилотни системи, които според него са довели до загубата на между 30 000 и 35 000 руски войници всеки месец. Украинският лидер подчерта ролята на тези технологии в контраофанзивните операции, които са спрели планираната пролетна офанзива на Русия.

Коментирайки намеренията на Кремъл, Зеленски заяви, че Владимир Путин никога не е търсил истински край на войната. Той обвинява Путин, че се преструва на преговарящ под натиск от Съединените щати, особено от бившия президент Доналд Тръмп, докато продължава да отправя ултиматуми, изискващи украинско оттегляне от окупираните територии. Зеленски подчерта, че истинската цел на Путин остава продължаването на конфликта, а не компромисът.

Украинският президент също предупреди за икономическите последици от продължаващите глобални напрежения. Той отбеляза, че въпреки че санкциите и украинските удари по руска енергийна инфраструктура са създали дефицит, надвишаващ 100 милиарда долара през 2026 г., Русия едновременно е генерирала около 10 милиарда долара само за две седмици от конфликта в Близкия изток. Зеленски определи това развитие като особено опасно, тъй като укрепва увереността на Путин да продължи войната и потенциално подкопава усилията за оказване на натиск върху Москва за съществени преговори.

Зеленски заключи, че продължаващият международен натиск, особено от Съединените щати, остава решаващ за предотвратяване на по-нататъшни агресивни действия от страна на Русия и за ограничаване на финансовите и стратегическите печалби, които Москва получава от конфликтите извън Украйна.