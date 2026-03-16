ГЕРБ обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди водачите на листите на коалиция ГЕРБ–СДС за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. Лидерът на партията Бойко Борисов отново ще води две листи – в 25 МИР-София и Пловдив.

Бившият министър-председател Росен Желязков ще бъде водач на листата на коалицията в Благоевград.

Теменужка Петкова ще оглави листите на ГЕРБ–СДС в Русе и Търговище, а заместник-председателят на партията Томислав Дончев ще бъде водач в Габрово и в столичния 23 МИР. Делян Добрев също ще води две листи – в 24 МИР-София и в Хасково. Цвета Караянчева отново ще бъде водач в Кърджали и Пловдив-област.

Сред останалите водачи са Владислав Горанов във Варна, проф. д-р Костадин Ангелов във Велико Търново, Деница Сачева в Добрич, Николай Нанков в Ловеч, Румен Христов в Монтана, Христо Терзийски в Кюстендил и Красимир Вълчев в Разград и Стара Загора.

В Бургас листата ще бъде водена от Жечо Станков, във Видин – от Росица Кирова, във Враца – от Красен Кръстев, в Перник – от Георг Георгиев, а в Плевен – от Валери Лачовски.

В Силистра водач е Милен Делийски, в Сливен – Десислава Танева, в Смолян – Красимир Събев, в София област – Младен Маринов, в Шумен – Даниел Митов, а в Ямбол – Димитър Иванов.

Коалицията ГЕРБ–СДС ще участва с кандидати във всички 31 многомандатни избирателни района в страната.