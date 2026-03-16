МВР: Битовата престъпност намалява, но случаите с домашно насилие и наркотици растат

През 2025 г. са регистрирани общо 80 884 престъпления, от тях против личността и собствеността на гражданите са 70 075 и 10 809 икономически престъпления.

Отчита се намаление при регистрираните престъпления през 2025 г. с 4% спрямо 2023 г. и с 6% спрямо 2024 г., както и увеличение на разкриваемостта с 1,1 процентни пункта спрямо 2023 г. и с 3,9 процентни пункта спрямо 2024 г.

Разкрити са общо 41 059 престъпления. Това е посочено в отговор на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев на парламентарен въпрос от народния представител Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната - Демократична България".

По отношение на „динамиката на регистрираната битова престъпност“ следва да се има предвид, че понятието „битова престъпност“ е неформален термин, който практиката въвежда и често се използва за обединяване на престъпни посегателства, насочени срещу личността и собствеността на гражданите.

По данни от предоставената статистика са намалели убийствата, грабежите, кражбите, посегателствата спрямо моторни превозни средства, а увеличение има на регистрираните престъпления с наркотици и тези в условията на домашно насилие.

Според служебния министър динамиката на регистрираната престъпност е показателна за резултатността от прилаганите от МВР системни и целенасочени мерки за намаляване на престъпленията против личността и собствеността на гражданите чрез осъществяване на ефективна превенция, оптимизиране на организацията на работа, взаимодействие и сътрудничество с други ведомства и органи на местната власт.