Преходът към еврото приключи: Отчет на властта

Процесът по прехода към еврото у нас е приключил, остава само техническа част, защото 89 на сто от левовете вече са изтеглени и остават още около 3,4 млрд. лева в гражданите. Това обяви днес председателят на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов по време на брифинг в сградата на Министерския съвет

Очаква се между 8 и 11 на сто от левовете да останат неизтеглени, като подобна е картината и в другите страни, приели еврото преди България, посочи Иванов. Той припомни, че Българската народна банка (БНБ) ще обменя безсрочно левове, а търговските банки и „Български пощи“ без такси до средата на годината.

За периода 9-13 март от „Български пощи“ са регистрирани 6334 операции на обща стойност 6 529 000 лева, като от началото на годината до 13 март са реализирани 175 398 операции по обмяна на левове в евро на обща стойност 252 милиона лева.

В периода 6-12 март в Министерството на вътрешните работи (МВР) са регистрирани 6 нови случая на опити за прокарване на неистински евробанкноти, посочи Иванов. Образувани са 2 досъдебни производства и 4 проверки за извършено престъпление, добави той. Иззети са общо 21 банкноти, от които 4 с номинал от 50 евро, 16 с номинал от 10 евро и една с номинал от 5 евро. По думите му от началото на годината до 12 март в МВР са регистрирани общо 177 опита за прокарване на неистински евробанкноти, включително реквизитни.

От началото на периода на двойно обозначаване на цените през миналата година досега Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 6128 проверки за спазването на изискванията на Закона за въвеждане на еврото. Съставени са 694 акта, издадени са 107 наказателни постановления и са сключени 194 споразумения, отчете още Иванов. Той допълни, че за целия период нарушения са установени при около 11 процента от проверките. Това показва, че преобладаващата част от търговците спазват изискванията на закона.

За периода 5-11 март КЗП е извършила 202 проверки на търговски обекти, в резултат на които са констатирани 18 нарушения и са съставени 33 акта. Издадени са 9 наказателни постановления и е сключено едно споразумение. Приоритетно са извършени проверки на цените на услуги, като са обхванати заведения за хранене и развлечения, фитнеси, ветеринарни клиники и други. Извършени са и проверки на магазини за хранителни и промишлени стоки, за облекло и детски стоки, за козметика, бижутерия, зоомагазини, аптеки, съобщи Владимир Иванов.

От началото на годината до 11 март са обработени 337 сигнала срещу онлайн търговци, като са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения. От началото на периода на двойно обозначение на такива търговци са изготвени 35 наказателни постановления.

Относно цените на продуктите, които се публикуват на портала „Колко струва“, Иванов посочи, че са проверени данните за 5058 стоки, като при 495 е установено не обосновано увеличение на цените, сред които плодове, зеленчуци, лекарствени продукти, кроасани, чай, шампоани, пасти за зъби и други.

Данни за цените, които КЗП следи, показват запазване на общата ценова към момента, каза Иванов. По думите му не се установява тенденция към повишаване на цените извън типичните сезонни колебания, обективно обусловени от пазарната среда, производствените фактори, доставките и търговията със съответните стоки. През отчетната седмица в Комисията за защита на потребителите са постъпили 1052 жалби и сигнали, което е увеличение спрямо предходната седмица. Преобладават жалби и сигнали по въпроси, свързани с високи сметки за вода и електрическа енергия, като те са насочени по компетентност към Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и към Министерството на енергетиката.

Съвместна координация на КЗП с органите на Национална агенция за приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава, както и съвместните проверки, коментира Иванов.

За периода 9-12 март НАП е извършила 440 проверки, в резултат на които са констатирани 67 нарушения на Закона за въвеждането на еврото. Съставени са 49 акта за установени административни нарушения, издадени са 42 наказателни постановления на стойност 111 000 евро.

Владимир Иванов съобщи, че през изминалата седмица са започнали и сериозни проверки по редица бензиностанции във връзка с цените на горивата, като проверените бензиностанции са 54. Тепърва предстои да излязат резултатите от проверките.

В периода 9-13 март Българската агенция по безопасност на храните е извършила 268 проверки на обекти, произвеждащи храни от малката потребителска кошница. Установени са несъответствия по сграден фонд, неактуализиране на вътрешномониторингова програма, влагане на имитиращи продукти в закуски, които се предлагат в училища, пропуски при етикетиране на храните, несъответствия с националното и европейско законодателство и други. За установените несъответствия са връчени 12 предписания и един акт за административни нарушения. Възбранени са 9 килограма тестени закуски за неправилно съхранение и етикетиране. От търговската мрежа в цялата страна са взети и изпратени за изпитване общо 9 проби от хляб, прясно мляко, кисело мляко, краве масло. Резултатите от анализите ще бъдат представени следващата седмица.

От взетите съвместно с КЗП проби от предходната седмица всички млечни продукти са със съответстващи резултати, съобщи Иванов.