Самотните млади българи - 67 процента от мъжете до 35 години са необвързани

България мъжкото население има най-високия процент на хора, живеещи с родители – алармира Стефан Станев, ментор в академия за необвързани мъже в интервю за подкаста "YouTube: Специално".



Тема на разговора е самоизолацията на част от младите мъже у нас, липсата на близки приятели, трудностите в общуването с жени, както и популярни платформи за запознанства, които са бягство от реалността и водят до загуба на социални умения. Според Станев статистиката показва, че 67 процента от мъжете между 25 и 35 години са необвързани, а 35 процента от тях не са ходили на среща през последната година. Тенденцията е световна, но в България ситуацията е по-тежка поради високия процент млади мъже, които живеят с родителите си. Сравнявайки необвързаните млади мъже, експертът подчертава, че само 35 процента от жените в същата възрастова група са в това положение. Той добавя още, че през 2005 година едва 3 процента от мъжете са докладвали липса на близък приятел, докато сега този процент е 18.

Станев обяснява, че мъжете предпочитат комфорта у дома пред социализацията, което води до липса на приятели и хобита. Те се фокусират върху работа и фитнес, но избягват взаимодействия на живо. "Много трудно е да създадат приятели, защото предпочитат да стоят в къщи, пред компютъра, отколкото да излязат навън, да се борят със страховете, с тревожността в тялото им, с травмите и другите гласове в главата и да изградят комуникационни умения" - отбелязва Станев. Той предупреждава, че интернет предоставя евтин допамин, който замества реалните взаимодействия, но социалните умения се развиват само на живо, през нервната система, а онлайн общуването не помага.

Самотата води до повишена нападателност или депресия. Фрустрираните мъже могат да се насочат към агресия или самоатака, което засяга обществото. Според статистиката 45 процента от българите изпитват тревожност и депресия. Жените също са раздразнени, тъй като мъжете не общуват с тях непосредствено, а прибягват до приложения в интернет. Станев споменава още един тревожен факт: 45 процента от мъжете до 25-годишна възраст никога през живота си не са заговаряли жена на живо. Той препоръчва на младите хора да са честни със себе си, да работят върху страховете си и докато не развият добри комуникационни умения, да не прибягват до платформи за онлайн запознанства.

