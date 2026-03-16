Румен Радев обяви водачите на листите си

Коалиция „Прогресивна България“ регистрира днес пълните си листи за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Политическият проект на бившия държавен глава Румен Радев залага на бивши служебни министри, висши военни, лекари, спортисти и общественици. Самият Радев повежда списъците в два района – Бургас и София.

Представяме ви пълния списък с водачите във всички 31 многомандатни избирателни района (МИР), структуриран по тяхната експертиза и регионална принадлежност, без съкращения на фактологията.

Регион Русе и Северен централен район

19 МИР Русе – арх. Живка Бучуковска (59 г.): Бивш главен архитект на Община Русе и бивш главен експерт в МРРБ за Северен централен район. Завършва УАСГ със специалност „Архитектура“. Има дългогодишна практика в инвестиционното проектиране. Владее английски и руски език. Неомъжена, с едно дете.

18 МИР Разград – Маломир Власов (52 г.): Предприемач с 30-годишен опит в земеделието, съсобственик в търговски дружества от 1993 г. Завършва Тракийския университет в Стара Загора със специалност „Ветеринарна медицина“. Владее руски и английски език. Женен.

4 МИР Велико Търново – проф. д-р Янка Тянкова (61 г.): Юрист, ръководител на катедра „Частноправни науки“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“. Адвокат, медиатор и арбитър. Доктор по право, автор на три монографии. Владее руски и английски език. Омъжена, с едно дете.

7 МИР Габрово – Николай Косев (40 г.): Предприемач в сферата на услугите и основател на първото социално предприятие в Габрово. Магистър по МИО от УНСС и бакалавър по философия от ВТУ. Владее английски език.

28 МИР Търговище – инж. Илко Илиев (67 г.): Основател на мебелната компания „Мебел-Стил“. Започва кариерата си като капитан на кораб. Магистър инженер-корабоводител от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Владее руски език. Женен.

Лидерът и бившите служебни министри

2 МИР Бургас и 25 МИР София – Румен Радев (62 г.): Президент на България (2017 – 2026 г.). Доктор на военните науки, генерал-майор, бивш командир на ВВС (2014 – 2016 г.). Завършва училището в Долна Митрополия, Военната академия „Г. С. Раковски“ и Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ. Има над 1400 летателни часа като пилот-изтребител. Владее английски, руски и немски език. Женен, с три деца.

13 МИР Пазарджик – Гълъб Донев (59 г.): Служебен премиер (2022 – 2023 г.), бивш началник на кабинета на президента (2023 – 2026 г.) и министър на труда (2017, 2021 г.). Магистър по право и финанси. Владее английски и руски език. Семеен, с едно дете.

9 МИР Кърджали – Иван Демерджиев (50 г.): Вицепремиер и министър на вътрешните работи (2022 – 2023 г.), служебен министър на правосъдието (2021 г.). Бивш председател на Адвокатската колегия в Пловдив. Магистър по право от ПУ „Паисий Хилендарски“. Владее руски и немски език. Женен, с две деца.

10 МИР Кюстендил – Явор Гечев (47 г.): Министър на земеделието (2022 – 2023 г.), съветник на президента по селско стопанство и бивш шеф на Националния съюз на земеделските кооперации. Магистър инженер-агроном от Аграрния университет в Пловдив. Владее английски и руски език.

1 МИР Благоевград – Росица Карамфилова (49 г.): Министър на околната среда (2022 – 2023 г.), съветник на президента по екология и изпълнителен директор на ИАОС. Доктор по екология от ХТМУ. Владее английски и руски език. Омъжена, с едно дете.

6 МИР Враца – арх. Иван Шишков (62 г.): Министър на регионалното развитие (2022 – 2023 г.). Дългогодишен главен архитект на Драгоман и столичните райони „Банкя“ и „Триадица“. Магистър по архитектура от ВИАС. Женен.

27 МИР Стара Загора – Александър Пулев (45 г.): Министър на иновациите (2022 – 2023 г.), работил във водещи международни банки. MBA от Оксфордския университет и бакалавър по финанси от Университета в Мейн, САЩ. Владее английски език. Семеен.

3 МИР Варна – д-р Илин Димитров (42 г.): Министър на туризма (2022 – 2023 г.), бивш председател на Комисията по туризъм в 47-ото НС. Преподавател в ИУ – Варна и доктор по туризъм. Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

29 МИР Хасково – Димитър Стоянов (57 г.): Полковник от резерва, бивш министър на отбраната (2022 – 2023 г.) и главен секретар на президента. Инициатор на проекта HEMS. Завършил ВВВУ, Военната академия в София и колежа „Максуел“ в САЩ. Владее английски и руски език. Семеен.

Военни командири и сектор "Сигурност"

17 МИР Пловдив-област – ген. Иван Лалов (63 г.): Генерал-лейтенант, заместник-командващ на СКС (2018 – 2026 г.) и бивш командир на авиобаза „Граф Игнатиево“. Завършил Общовойсковия колеж в Париж. Владее руски, френски и английски език. Семеен.

26 МИР Софийска област – проф. Румен Миланов (77 г.): Генерал-лейтенант, бивш ръководител на НСБОП, НСО, Дирекция „Жандармерия“ и БОРКОР. Професор в УАСГ. Специализирал в Скотланд Ярд. Владее руски език. Женен, с едно дете.

5 МИР Видин – майор инж. Цветомир Цветанов (37 г.): Началник на Военно окръжие – Видин. Инженер от НВУ „Васил Левски“ със специализация по танково-технически войски. Владее английски език.

Шампиони, лекари и общественици

11 МИР Ловеч – Ивет Горанова (26 г.): Олимпийски шампион по карате от Токио 2020. Магистър по мениджмънт от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, кадър на Академията на МВР. Владее английски език.

16 МИР Пловдив-град – Владимир Николов (48 г.): Дългогодишен капитан на националния отбор по волейбол и мениджър на ВК „Левски“. Завършва НСА. Владее сръбски, руски, английски, френски и италиански език. Женен, с четири деца.

22 МИР Смолян – Петър Стойчев (49 г.): Световен шампион по плуване, бивш служебен министър на спорта (2013 г.). Доктор по спортна наука. Владее английски и руски език. Женен, с две деца.

31 МИР Ямбол – Енчо Керязов (52 г.): Еквилибрист, създател на едноименна фондация и настоящ заместник-кмет на Ямбол. Завършва НСА. Владее руски и английски език. Разведен.

30 МИР Шумен – д-р Явор Плашилски (51 г.): Лекар с 30-годишен опит в хуманната медицина (Спешна помощ, семеен лекар, Медицински център „Здраве“). Наставник на специализанти към МУ – Варна. Владее английски и руски език. Женен.

Юристи, експерти и администратори

8 МИР Добрич – Румен Мунтянов (40 г.): Настоящ секретар на Община Добричка, бивш заместник-кмет на Генерал Тошево. Магистър по маркетинг от ВТУ. Владее английски език.

12 МИР Монтана – Димитър Петров (27 г.): Старши юрисконсулт в Столичния общински съвет. Притежава четири магистърски степени и е съосновател на „Съюза на младите писатели“. Владее английски и руски език.

14 МИР Перник – Петър Витанов (43 г.): Евродепутат (2019 – 2024 г.), бивш депутат в 44-ото НС. Магистър по международни отношения от СУ и финанси от НБУ. Владее английски и руски език. Женен, с две деца.

15 МИР Плевен – Димитър Здравков (36 г.): Бивш съветник на президента по образование и иновации (2017 – 2026 г.). Магистър по право и макроикономика. Владее английски и руски език. Семеен, с две деца.

20 МИР Силистра – Слави Василев (41 г.): Политически анализатор. Бакалавър по международни отношения от Бостънския университет и магистър по журналистика от СУ. Владее английски и френски език. Неженен.

21 МИР Сливен – Весела Момчева-Таун (42 г.): Предприемач в сектора на ВЕИ. Магистър по туризъм от ИУ – Варна. Владее английски и френски език. Семейна, с две деца.

23 МИР София – д-р Михаела Доцова (42 г.): Юрист, директор на дирекция „Правна“ в МОСВ в продължение на 7 години. Доктор по административно право. Владее английски език. Неомъжена.

24 МИР София – Стефан Белчев (55 г.): Бивш директор на АДФИ и ръководител на Инспектората към МФ. Член на надзора на ББР и ДФЗ. Доктор по икономика от СА „Д. А. Ценов“. Владее английски език. Женен, с три деца.