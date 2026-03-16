Янка Рупкина е парализирана! Спасява я дуетният й партньор

42-годишният певец Илиян Йорданов е човекът, спасил може би живота на Янка Рупкина, научи "България Днес". Роднина и ученик на великия народен изпълнител Павел Сираков, той е избран преди няколко години за дуетен партньор на Янка Рупкина - чест, която легендата на народната песен не е оказвала всекиму. Йорданов пожелава дискът с техни 20 общи песни, продуциран от Ненчо Касъмов, който излиза всеки момент, да бъде подарък за възстановяването на знаменитата певица, с която освен партньори на сцената са и изключително близки приятели в живота.

Дуетният партньор на Рупкина е първият, на когото тя позвънила и казала, че й е много лошо и че вратата на апартамента й ще бъде отключена. "Гласът й беше много слаб, едва говореше", разказа за вестника Илиян Йорданов. "В този момент нещо в мен се сви. Уплаших се. Без да се бавя нито минута, хукнах към жк „Дружба“, където тя живее. Звънях на входната врата на блока, никой не ми отворя, звъня на телефона й, не вдига. Разбрах, че нещо доста сериозно се е случило. Отвориха ми нейни съседи. Качих се горе и я намерих припаднала, в безпомощно състояние. Жената, която толкова пъти е изправяла публиката на крака със своя глас, лежеше без сили. Това беше страшна гледка!", потръпва Илиян Йорданов.

Въпреки шока той успява да вдигне знаменитата певица, която е почти на 88 години, и да я постави на леглото. "Янка говореше несвързано, като човек, получил инсулт. Аз не съм медицинско лице и не можах да преценя с точност, но доколкото разбрах от медиците, наистина е било инсулт. И то много тежък", разказа за „България Днес" народният изпълнител. Възпитаникът на Павел Сираков повикал веднага Спешна помощ. „Откарахме я в болница „Света Анна", бивша Окръжна, защото пък нямало свободни места в различните болници в София.

Предложиха да q настанят в една голяма частна столична болница, но Янка не е банка. Затова се обадих на един мой познат лекар - д-р Сейчанов, помолих го да намерим подходяща болница за Янка, защото тя беше много зле. И благодарение на него Янка бе приета в „Света Анна“, описва перипетиите пред хоспитализирането на Рупкина нейният дуетен партньор.

„Екипът там я пое, направиха й ядрено-магнитен резонанс и се оказа, че причина за много тежкия инсулт е тромб в мозъка, засегнал и центъра на речта. Парализирана е, много трудно говори. Ще се наложи дълъг период на раздвижване, на рехабилитация. Янка обаче от време на време не си пиеше хапчетата за сърце високо кръвно, изписани с кардиолога й. Не ги пиеше защото се чувстваше добре, но това изигра много лоша роля", разкрива Йорданов.

Народният певец споделя още, че близките на Янка Рупкина са изключително разтревожени от нейното състояние.“ И синът й Росен, и снаха й Цвета са много човечни хора. Росен е много добро момче, шахматист. Моля се с тях неговата велика майка да се възстанови!", каза с надежда в гласа ученикът на Павел Сираков.