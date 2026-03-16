Институциите проверяват поскъпват ли лекарствата у нас

Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще направят анализ на причините за евентуално поскъпване на лекарствата в аптечната мрежа. Повод за това е запитване от заместник-председателя на парламентарната здравна комисия Лъчезар Иванов относно стойността на медикаментите в контекста на предстоящото приемане на еврото.



Депутатът от ГЕРБ-СДС Лъчезар Иванов повдигна темата в предаването Lege Artis по БНР. Според него се наблюдава завишаване на цените на всички препарати, които лекарите изписват по рецепта. Народният представител обърна внимание, че до месец август търговците нямат законово право да повишават цените без икономическо основание заради правилата за адаптиране към еврозоната.

Служебният здравен министър доц. Михаил Околийски заяви по време на скорошно заседание на ресорната комисия, че институциите ще проучат детайлно пазарната ситуация и ценовите промени.

Разлика между лекарства и добавки

Председателят на Българския фармацевтичен съюз (БФС) Димитър Маринов внесе яснота по темата, като разграничи режимите за различните продукти в аптеките. Той обясни, че Законът за храните регулира хранителните добавки и тяхното ценообразуване е напълно свободно, макар в момента да попадат под временната антиспекулативна регулация за въвеждането на еврото.

"За някои лекарства има увеличение, за други – не", заяви Димитър Маринов пред националното радио.



Маринов припомни, че държавата строго регулира тавана на цените за медикаменти със и без рецепта. Този таван се определя на базата на стойността на същите лекарства в референтни за България държави. В случаите, когато даден продукт се предлага единствено на нашия пазар, производителят подава цена, а държавните органи я регистрират.

Председателят на съсловната организация обърна внимание и на икономическата логика във веригата на доставки. Ако дистрибуторът повиши доставната цена на дадено лекарство, аптеката също трябва да я коригира нагоре, за да реализира минимална печалба, или просто преустановява предлагането на конкретния медикамент.