Унгария се готви за решаващи избори: Орбан и опозицията проведоха масови шествия

Политическото разделение в Унгария беше напълно видно в Будапеща на 15 март, когато противоположни лагери мобилизираха стотици хиляди поддръжници по време на националния празник на страната, само няколко седмици преди парламентарните избори на 12 април, които могат да променят политическата посока на страната. Премиерът Виктор Орбан и лидерът на опозицията Петел Мадяр използваха годишнината от Унгарската революция през 1848 г., за да съберат свои поддръжници и да представят конкуриращи се визии за бъдещето на страната преди вота.

Изборите се възприемат широко като едно от най-трудните изпитания, пред които Орбан е изправен през своите 16 години на власт. След повече от десетилетие и половина на доминация на националистическата партия Фидес, унгарският лидер се изправя пред растящо обществено недоволство, подхранвано от икономическа стагнация, рязко покачване на цените на живота и обвинения в корупция. В същото време относително новата партия Тиса на Мадяр бързо набира подкрепа и вече се възприема от много избиратели като достоверна алтернатива.

Последните социологически проучвания показват преднина на Тиса, в някои случаи около десет процентни пункта, въпреки че Фидес посочва анкети, според които партията е на път да победи. Опозиционните фигури твърдят, че много от тези проучвания са проведени от институции с лични или финансови връзки с управляващата партия. Независимо от несигурността, и двете страни третират последните седмици на кампанията като решаващи.

Орбан използва митинга си на площад Кошут близо до парламента, за да рамкира изборите като избор между мир и война. Той предупреди поддръжниците си, че опозицията може да въвлече Унгария във войната в съседна Украйна, твърдение, което лагера на Мадяр категорично отрича. Премиерът каза на поддръжниците си, че Унгария трябва да избягва участие в конфликта и увери, че унгарските войници няма да се бият в Украйна.

„Нашите синове няма да умират за Украйна, а ще живеят за Унгария“, заяви Орбан пред събралия се на митинга за „Марш на мира“ народ. Унгарският лидер също обвини Брюксел, че се опитва да оказва външен натиск върху политиката на Унгария и призова избирателите да устоят на това, което той определи като чуждо влияние.

Орбан отдавна е в конфликт с Европейския съюз по редица въпроси, включително върховенството на закона и позицията на Унгария спрямо Украйна. За разлика от повечето правителства в ЕС, той поддържа сравнително близки отношения с Москва, отказва да изпраща оръжие в Киев и твърди, че Украйна не трябва да бъде бързо приета в ЕС.

На митинга Орбан отхвърли социологическите проучвания, показващи изоставане на Фидес. Той призова поддръжниците си да осигурят още по-силен резултат от разгромната победа на партията през 2022 г. Според него следващото правителство ще се изправи пред исторически отговорности и вота трябва да доведе до това, което той нарече историческа победа.

Премиерът използва момента и за критика към Украйна, като спомена президента Володимир Зеленски и последните напрежения между двете държави. Отношенията между Будапеща и Киев се влошиха през последните месеци, частично заради спорове около нефтопровода „Дружба“, който доставя руски нефт за Унгария и Словакия през Украйна.

Нефтопроводът е извън експлоатация от края на януари след руски удар в западна Украйна, според Киев. Унгария и Словакия обвиняват Украйна в умишлено ограничаване на транзита на нефт по политически причини и изискват инспекция на тръбопровода. В отговор Орбан блокира 20-ия санкционен пакет на ЕС срещу Русия и забави одобрението на предложен заем от 90 милиарда евро за Киев.

Зависимостта на Унгария от руски енергийни доставки остава ключов фактор за политиката на правителството. Като страна без излаз на море, Унгария е силно зависима от внос на нефт и газ от Русия, а тази зависимост се задълбочи още повече след началото на пълномащабната война в Украйна.

Поддръжниците на митинга на Фидес подкрепиха много от аргументите на Орбан. Един млад участник заяви, че се страхува от Европейския съюз и НАТО, подготвящи се за по-широка война с Русия, и че Унгария не е готова за такъв конфликт. Друг поддръжник отбеляза, че поддържането на добри отношения с Москва е неизбежно заради енергийните нужди на страната.

Някои участници се тревожат, че смяната на властта може да приближи страната към военните усилия на Украйна. Една жена сподели, че се страхува унгарските войници да бъдат изпратени на фронта в Украйна, ако Орбан загуби изборите.

Опозиционният митинг се проведе в другия край на града, където големи тълпи изпълниха булевард, водещ към Площада на героите.

Мадяр представи изборите като повратен момент за вътрешното бъдеще на Унгария, съсредоточавайки се върху корупцията, икономическата стагнация и напрегнатите отношения на страната с Европейския съюз. Той призова, че Унгария е станала все по-изолирана по време на управлението на Орбан и обеща да възстанови по-близки връзки с европейските партньори.

„На 12 април ще постигнем победа толкова голяма, че ще бъде видима не само от Луната, но и от Кремъл“, заяви Мадяр пред поддръжниците си.

Лидерът на опозицията също подчерта, че Русия е агресор във войната срещу Украйна, което рязко контрастира с по-внимателната реторика на Орбан към Москва. Въпреки това, Тиса заема предпазлива позиция по въпросите, свързани с Украйна, като обещава да се противопоставя на бързо членство на Киев в ЕС и да проведе задължителен референдум, ако въпросът възникне.

Мадяр отхвърли обвиненията на Орбан, че опозицията иска да въвлече Унгария във война, като ги определи като пропаганда. В същото време той обеща, че бъдещото правителство на Тиса няма да изпраща унгарско оръжие или войници в Украйна.

Кампанията се провежда на фона на нарастващо политическо напрежение. Мадяр обвинява Кремъл, че подкрепя Орбан чрез дезинформационни кампании, подобни на тези в Молдова. Междувременно в Будапеща се появиха антиукраински плакати и билбордове със Зеленски, понякога заедно с европейски лидери или лидера на опозицията.

Отношенията между Киев и Будапеща се влошиха допълнително през март, след като унгарските власти временно задържаха и експулсираха група украински банкови служители, пътуващи през страната. В хода на инцидента бяха иззети над милион в брой и злато, със съмнения за пране на пари.

Кампанията на Мадяр се фокусира върху обещания за политическа и икономическа реформа. Той обеща да разруши корупционни мрежи, да намали влиянието на олигарсите, свързани с текущото правителство, и да стабилизира отношенията с Брюксел. Според Тиса бъдещата администрация ще се стреми и да намали зависимостта на Унгария от руски енергийни доставки.

В рамките на тази стратегия, лидерът на опозицията започна да привлича видни фигури от бизнеса за потенциални министерски постове. Идеята, според представители на партията, е да се осигури, че министрите не са обвързани с политически мрежи, които биха усложнили реформите на държавните институции.

Сред имената до момента са Анита Орбан, бивш висш държавен служител и бивш директор по връзки с обществеността във Vodafone, предложена за външен министър; изпълнителят на Shell Ищван Капитан за енергийнна политика и мениджърът на Erste Bank Андраш Карман за финансовата политика. Предприемачът Саболч Бона е предложен за министър на земеделието, а ортопедичният хирург Золт Хегедуш за ръководител на министерството на здравеопазването.

Ръководството на Тиса твърди, че този подход отразява съзнателно усилие да не бъдат назначавани традиционни политици, свързани с предишни правителства. Представители на партията твърдят, че привличането на хора от корпоративния сектор ще гарантира, че министрите не са обвързани с политически мрежи, които биха затруднили реформите.

Въпреки това, дори и опозицията да спечели изборите, управлението може да се окаже сложно. Много институции в Унгария изискват две трети парламентарно мнозинство за назначаване на своите ръководители, включително Конституционния съд, държавния прокурор, медийната власт и омбудсмана. Тези органи се считат широко за привързани към настоящото правителство.

Експертите казват, че без конституционно супер- мнозинство, администрация, ръководена от Тиса, може да се сблъска с трудности при преустройството на политическата система или отмяната на реформи, въведени по време на управлението на Орбан. Унгарската конституция сама по себе си беше преработена от правителството на Орбан през 2011 г., а критиците твърдят, че последващите промени са отслабили балансите на властите, ограничили гражданските свободи и намалили независимостта на съдебната власт.

Опозиционните представители признават, че такива структурни пречки могат да ограничат способността им да осъществяват значими реформи. По тази причина те подготвят два възможни сценария за управление: един, базиран на просто парламентарно мнозинство, и друг, ако успеят да осигурят две трети мнозинство, необходимо за конституционни промени.

Въпреки несигурността, и двете страни в унгарското политическо разделение виждат априлските избори като решаващ момент. За Орбан те представляват шанс да продължи дългото си управление и да укрепи визията си за национален суверенитет и съпротива срещу външен натиск. За Мадяр и неговите поддръжници това е възможност да прекъснат това, което те описват като вкоренена система на политически контрол, и да приближат Унгария към европейския мейнстрийм.