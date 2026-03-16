Два паркинга вече не са буферни, престоят там от левче вече е 2 евро на час

Двата паркинга на Центъра за градска мобилност на метростанциите "Джеймс Баучер" (с 577 места) и на МС "Стадион Васил Левски" (със 193 места) от днес официално са платени.

Доскоро те бяха със статут на буферни и при тях можеше да се ползва услугата " Паркирай и пътувай".

На 4 февруари от зам.-кметът по транспорт в Столичната община предупреди, че паркирането там става платено под предлог, че имало шофьори, които злоупотребяват.

Ако допреди можеше да се паркира за 1 лв. на час, но задължително с карта и пътува с метро, сега престоя на някой от посочените паркинги е за 2 евро на час, предаде БНР.

Наблюдателни столичани коментират, че на паркинга до Националния стадион местата преди се изчерпваха до 10:00, а откакто съобщиха за промяна на статута, водачите на МПС избягват да влизат и редовно над 120 места остават незаети.