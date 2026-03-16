Евтин внос и спекула сриват родното земеделие

Българското производство на плодове и зеленчуци е изправено пред сериозни изпитания заради нерегламентиран внос, спекулативни надценки в търговската мрежа и растящи производствени разходи. Браншови организации и фермери алармират, че липсата на адекватен държавен контрол облагодетелства сивия сектор и поставя под въпрос физическото оцеляване на родните стопанства.



Скъпи торове и нелоялна конкуренция

Към традиционните вътрешни проблеми в сектора се добавя и геополитическото напрежение в района на Персийския залив. Потенциално затваряне на Ормузкия проток създава реален риск от поскъпване на торовете в световен мащаб, което директно рефлектира върху разходите на българските фермери. Зеленчукопроизводителят от Мало Конаре Иван Кабуров обясни, че ситуацията е изключително тежка за местните стопанства.

"Цените на торовете нарастват, оскъпява се земеделската продукция. Има внос от Турция и Албания, който залива българския пазар. Нашата продукция има висока себестойност, спазваме европейски изисквания за препаратите. След 10 дни ще излезе българска продукция, която е подбита от вносна, не се знае откъде е внесена тя", заяви Иван Кабуров пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Той призова контролните органи да се самосезират и да проследят веригите за внос, за да защитят както производителите, така и здравето на потребителите от потенциално опасни продукти със съмнителен произход.

Сивият сектор източва субсидиите

Според председателя на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Цветан Цеков, секторът се намира в дългогодишен упадък от над 25 години, а кризите следват една след друга. Той посочи, че опитите за изсветляване на бранша често срещат политическа съпротива.

"Този регистър беше спрян от управляващите, защото щеше да изсветли голяма част от сектора. Между 15 и 20 милиона лева отиват в хора, които не произвеждат. Има липса на контрол", обясни Цветан Цеков.

По думите му, липсата на ясен регистър на трайните оранжерии позволява на лица от сивия сектор да усвояват милиони левове финансово подпомагане, което е предназначено изцяло за реалните фермери.



Освен нелоялната конкуренция от чужбина, българските производители страдат сериозно и от ценовата политика на големите супермаркети. Цветан Цеков подчерта, че по щандовете често липсва реална родна продукция, въпреки че масово се използват подвеждащи етикети за български произход.

Той обърна внимание на огромната разлика между изкупните цени на полето и тези за крайния потребител, като посочи, че в търговските вериги се слагат надценки от по 200 до 300 процента.

"Това е предателство и унищожаване на българското земеделие", категоричен е председателят на браншовата камара.

Експертите предупреждават, че ако държавата не предприеме спешни мерки за защита на родното производство, земеделската земя у нас ще запустее, а селата ще продължат да се обезлюдяват с бързи темпове.