Семейства с 2 коли ще получат двойна помощ за гориво

Семейства с по два автомобила ще получат и помощи за гориво в двоен размер, ако отговарят на критериите, съобщи социалният министър Хасан Адемов.

Вчера премиерът Андрей Гюров обяви, че помощи ще получат хората с доходи до два пъти линията на бедност, притежаващи автомобил или лизинг. За автомобилите не трябва да има неплатени данъци или глоби.

Линията на бедност е 390,63 евро - което прави таван на дохода от 781,26 евро, за да могат гражданите да получат помощта. Тя ще се плаща веднъж месечно, докато обстановката го изисква.

При два автомобила в семействата ще бъде отпусната помощ в двоен размер, ако те са на името на различни членове от семейството.

Механизмът на помощите за гориво включва физически и юридически лица, подчерта Хасан Адемов в интервю за bTV.

НАП има необходимите данни, няма нужда да се подават документи за кандидатстване. Ако някой не е получил помощта, а мисли, че отговаря на критериите, трябва да отиде до НАП, каза още министърът.


Очаква се механизмът да заработи до края на месеца.

Сумата от 20 евро е изчислена като 20% от средномесечния разход на гориво, който се приема, че е 100 евро.

#гориво

