Сделките с имоти падат с близо 20%

Кредитирането в България продължава да нараства с ускорени темпове според данните на Българската народна банка. На този фон пазарът на недвижими имоти навлиза в по-спокоен етап, характеризиращ се с осезаем спад в броя на покупко-продажбите, но при запазване на досегашните ценови нива.



Успокояване след миналогодишния бум

След изключително активната минала година, началото на настоящата бележи очаквано забавяне в сектора. Според кредитния експерт Тихомир Тошев пазарът влиза в нормален ритъм след приемането на еврото у нас, а външни геополитически фактори имат минимално отражение върху решенията на българските купувачи.

"Имаше бум, но миналата година. Началото на тази година започваме със спад на броя на сделките, на изтеглените кредити, на сделките с имоти", заяви Тихомир Тошев, цитиран от "Bulgaria ON AIR".

Очакванията са забавянето при сделките да се задържи около 20 процента за цялата година, което експертът определя не като драматичен срив, а като здравословно нормализиране на пазара. В същото време цените на имотите остават стабилни около нивата си от предходната година.

Ръст при кредитите и ниски лихви

Въпреки по-малкия брой сделки с жилища, Тошев прогнозира скок при кредитирането и отчита паралелен ръст при депозитите. Той подчертава, че България запазва едни от най-ниските лихвени проценти в целия Европейски съюз, което е подкрепено от сериозната конкуренция между търговските банки в страната.

"Очаква се скок при кредитирането. Има ръст и при депозитите. Българинът ще се справи с това поскъпване в момента", коментира Тошев.



Профилът на купувача се променя

По-високите разходи за живот и инфлационните процеси водят до ясна промяна в структурата на купувачите. Хората с по-ниски доходи постепенно се изтеглят от имотния пазар, оставяйки го предимно за тези със средни и високи доходи, които могат да планират по-уверено бюджета си.

Експертът отбелязва още, че предлагането на нови жилища се увеличава. Той съветва потребителите да бъдат разумни в личните си финанси и при необходимост да разчитат на стандартни банкови потребителски кредити, като избягват поемането на скъпи или необмислени дългове за покриване на текущи нужди.