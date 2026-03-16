Учени: Дните на Земята стават все по-дълги

Резултатите от ново проучване на международен екип от учени показват, че продължителността на деня на Земята постепенно се увеличава и този процес сега се случва по-бързо от всякога през поне последните 3,6 милиона години. Това съобщава изданието Iflscience.



На теория едно завъртане на Земята около оста трае 24 часа. В действителност продължителността на един ден може леко да варира. Това се влияе от гравитационното взаимодействие с Луната, както и от процесите, протичащи в недрата на планетата, на нейната повърхност и в атмосферата. Например, през юли и август 2025 г., поради близостта на Луната, един ден на Земята се удължи с повече от една милисекунда.

В същото време изследователите са забелязали много по-широка тенденция. Топенето на ледниците, причинено от затоплящия се климат, променя разпределението на масата на планетата. С топенето на вековния лед и навлизането на водата в океаните, тя се приближава до екватора. В резултат на това въртенето на Земята постепенно се забавя и денят става по-дълъг.

Учените сравняват този процес с движението на фигурист: когато той разпери ръце встрани, скоростта на въртене намалява. По подобен начин масата на водата, движеща се от полюсите към океаните, влияе върху скоростта на въртене на планетата.

Изследователи от Виенския университет и ETH Zurich са анализирали промените в продължителността на деня от края на плиоцена до наши дни. Те изчисляват, че денят сега се удължава с около 1,33 милисекунди на век. Основната причина за това е покачването на морското равнище, причинено от топенето на ледените покривки.

Учените казват, че този темп на промяна е безпрецедентен поне през последните 3,6 милиона години и прогнозират, че по-нататъшното затопляне и топене на ледниците през 21-ви век може допълнително да изостри този ефект.

Въпреки че увеличаването на продължителността на деня се измерва в милисекунди и е незабележимо за хората, то може да повлияе на системи, които изискват изключително прецизно отчитане на времето, като например сателитна навигация, космически мисии и финансови мрежи, където дори малки промени в въртенето на Земята могат да създадат технически трудности.

Припомняме, че учените регистрират ускоряване на глобалното затопляне: след 2013–2014 г. температурата на планетата започна да се покачва по-бързо, отколкото в предходните десетилетия. Изследователите предполагат, че поредицата от рекордно горещи години не е съвпадение, а резултат от глобалното затопляне.