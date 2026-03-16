Ники Василковски: Идва „щъркеловия сняг“

През втората половина на март времето над страната ще претърпи рязка промяна, като пролетните температури ще отстъпят място на застудяване и валежи. Динамиката на атмосферните процеси ще се увеличи значително в дните около настъпването на астрономическата пролет.

Рязко застудяване след слънчевото начало

След относително топлото и слънчево начало на седмицата, когато температурите достигнаха до 16 градуса, облачността бързо ще се увеличи. Още във вторник и сряда над Западна България ще започнат валежи от дъжд, които по високите части на планините ще преминават в сняг. Вятърът постепенно ще се ориентира от изток-североизток и ще започне да нахлува по-студен въздух.

"Около средата на седмицата, точно за настъпването на астрономическата пролет, вятърът ще се обърне от североизток и ще донесе по-студен въздух", прогнозира синоптикът Николай Василковски в ефира на NOVA.

Астрономическа пролет и "щъркелов сняг"

Астрономическата пролет през 2026 година настъпва официално на 20 март (петък) в 16:45 часа българско време. Точно тогава обаче се очаква най-сериозното застудяване за седмицата. Дневните температури ще се понижат драстично и ще бъдат в интервала между 4 и 10 градуса.

"Заради граничните температури е много вероятно да видим „щъркелов сняг“ – мокър и тежък снеговалеж, който обаче бързо ще се топи", обясни Николай Василковски.

По думите му, подобни явления са възможни предимно по високите котловини на Западна България и в района на Предбалкана. Въпреки застудяването, сериозни сутрешни мразове не се очакват, като термометрите няма да падат под минус 5 градуса.

Смяна на часовото време

Динамичното време ще се задържи до края на месеца, като метеоролозите очакват още две вълни от валежи – около 25 март и в последните дни на месеца. В периодите без облаци слънцето отново ще затопля въздуха до около 16 градуса.

В края на март предстои и традиционната смяна на часовото време. В нощта срещу 29 март (неделя) България ще премине към лятното часово време, като стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час напред точно в 03:00 часа сутринта.