Държавата отпуска по 20 евро за гориво, кой ще може да се възползва?

Служебното правителство ще изплаща по 20 евро месечно на най-уязвимите граждани заради ръста в цените на горивата. Това обяви служебният премиер Андрей Гюров, като уточни, че средствата ще се превеждат директно по банковите сметки на нуждаещите се. Мярката ще струва на държавния бюджет между 20 и 30 милиона евро.

Условия за подпомагане

Компенсацията е насочена към хората, чиито доходи не надвишават два пъти линията на бедност. Задължително условие е те да притежават личен автомобил или да го изплащат на лизинг. Кандидатите трябва да имат изчистени задължения към държавата, включително платени данъци и глоби.

Андрей Гюров: "Мерките са насочени директно към българските граждани. Ще постъпят по техните сметки, без да има нужда да подават заявления, да получават ваучери и да се използват такива неща за предизборни кампании."

Според премиера мярката ще бъде задействана още през този месец, тъй като поскъпването на горивата вече достига между 15 и 20 процента спрямо нивата отпреди конфликта в Близкия изток. Финансовата подкрепа ще остане в сила, докато цените се задържат високи.

Жалба до Конституционния съд

Паралелно с икономическите мерки, Министерският съвет подготвя жалба до Конституционния съд. Тя е насочена срещу решението на Народното събрание, с което служебният кабинет бе задължен да внесе закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към "Съвета за мир".

Андрей Гюров: "Мисля, че има много ясна, проследима и устойчива практика на Конституционния съд във времето, която показва, че това решение на Народното събрание не отговаря на разпоредбите на Конституцията."

Междувременно продължава и подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори, като вече са образувани седем досъдебни производства за нарушения на политическите права на гражданите.