Домашен пастет – рецепта, съвети и начин на приготвяне

Домашният пастет е вкусно и питателно ястие, което може лесно да се приготви в домашни условия. Той е чудесен за закуска, предястие или бърза вечеря, нанесен върху филийка хляб или препечена франзела. Освен че е много вкусен, домашният пастет има и предимството, че знаете точно какви продукти съдържа.

Необходими продукти

500 г пилешки дробчета

1 глава лук

1 мърморко

2–3 скилидки чесън

80–100 г масло

2 супени лъжици олио

сол на вкус

черен пипер

щипка мащерка или риган (по желание)

50 мл прясно мляко или готварска сметана

Начин на приготвяне

Подготовка на дробчетата

Пилешките дробчета се измиват добре и се почистват от ципи и жилки. След това се оставят да се отцедят.

Запържване на зеленчуците

Лукът и морковът се нарязват на ситно. В тиган се загрява олиото и зеленчуците се задушават на умерен огън за около 5–6 минути, докато се омекнат.

Добавяне на дробчетата

Към зеленчуците се добавят пилешките дробчета и нарязаният чесън. Готвят се около 10–12 минути, докато дробчетата са напълно готови. Накрая се подправят със сол, черен пипер и подправки по желание.

Пасиране на пастата

Мястото се прехвърля в блендер или кухненски робот. Добавят се маслото и млякото (или сметаната) и се пасират до получаване на гладка и кремообразна текстура.

Охлаждането

на готовия пастет се изсипва в купичка или буркан и се оставя в хладилника за поне 2 часа, за да стегне и да развие вкуса си.

Полезни съвети

1. За по-фин вкус

Може да добавите малко масло върху пастата след като го поставите в съда. Това създава тънък слой, който запазва свежестта му.

2. Добавки за аромат

Домашният пастет може да се обогати с:

орехи

сушени домашни любимци

малко коняк или бяло вино

гъба

3. По-кремообразна текстура

Ако искате пастетът да стане още по-гладък, пасирайте го два пъти или го прекарайте през ситото.

4. Съхранение

Домашният пастет може да се съхранява в хладилник до 3–4 дни в добре затворен съд.

Как да поднесете домашния пастет

Пастетът е най-вкусен, когато се сервира върху:

препечени филийки хляб

крекери

домашна питка

Може да се гарнира с кисели краставички, маслини или пресни зеленчуци.