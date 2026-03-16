Агнешкото и яйцата поскъпват преди Великден

Цените на агнешкото месо, яйцата и рибата у нас тръгнаха нагоре по-малко от месец преди Великден, докато зимните зеленчуци и ягодите отбелязват изненадващ спад от 11%. Това показват данните от седмичния анализ на Системата за агропазарна информация (САПИ) за средата на март. В същото време пазарът на основните хранителни стоки като хляб, олио и мляко остава напълно стабилен на фона на забавящата се инфлация.

Най-сериозно поскъпване през изминалата седмица се отчита при овчето месо, чиято цена се е вдигнала с 5% до 7,14 евро за килограм. Яйцата от размер М добавят 4% към стойността си и вече се продават средно по 0,29 евро за брой. Увеличение има и при традиционния за празниците шаран, който достига 6,46 евро за килограм, както и при агнешкото месо, поскъпнало с 3% до 14,93 евро за килограм.

Според анализаторите покачването при тези продукти е типичен предпразничен модел, който се наблюдава всяка година в седмиците преди Възкресение Христово. При агнешкото месо се отчитат и сериозни регионални разлики – от 4,73 евро за килограм в Централна България до внушителните 9,69 евро за килограм в южните области като Кърджали и Хасково.

Срив в цените на зеленчуците

На противоположния полюс са зелето и ягодите, които регистрират най-голям ценови спад – с цели 11%. Зелето вече се търгува средно по 0,78 евро за килограм, а ягодите падат до 7,79 евро. Оранжерийните краставици също поевтиняват с 8% до 3,30 евро за килограм.

Експертите от САПИ посочват, че зимните зеленчуци са в края на своя сезон, което води до увеличено предлагане и нормализиране на цените. Ранният спад при ягодите пък се дължи на масиран внос от Гърция и Испания, който буквално наводнява родния пазар в края на зимата.

За да избегнат пиковите цени в дните непосредствено преди Разпети петък, анализаторите съветват потребителите да планират покупките си по-рано. Исторически максимумът при цените на месото се достига в средата на април, като разликата може да скочи с 15-25%. Закупуването и замразяването на агнешко още през март е икономически оправдана стратегия.

Ценовата стабилност при хляба и брашното към момента се крепи на наличните складови запаси в страната. Геополитическото напрежение в Черно море обаче продължава да крие рискове за бъдещи доставки на зърно, предупреждават от САПИ.