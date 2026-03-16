89% от левовете вече са в историята

Към 13 март 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове.

Към отчетната дата извън касите на Българската народна банка остават 3.4 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 89% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия) към същата дата са на обща стойност над 8.0 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България, припомня БНБ.

