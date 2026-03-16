Минута мълчание в Кочани в часа на трагичния пожар в дискотека

С минута мълчание, точно в 2:32 ч. местно време (3:32 българско време), жители и гости на град Кочани почетоха паметта на трагично загиналите в пожара в дискотека "Пулс" преди година, предаде МИА.

Рано сутринта на 16 март 2025 г. избухна пожар в дискотека "Пулс" в Кочани, Северна Македония, който отне живота на 63 души, а над 200 пострадаха.

"Да застанем заедно в мълчание за нашите 63 ангели. В 2:32 ч., в часа, който завинаги промени Кочани, ще отдадем почит с минута мълчание. Нека светлината е свидетел, че не забравяме. Нека мълчанието ни говори за любовта, която остава", казаха от сдружение "16 март 2025", което организира събирането пред дискотеката снощи.

Пред дискотеката бяха поставени сърца с изписани имената на загиналите.

