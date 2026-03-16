Проф. Кантарджиев: Легионерската болест се лекува с антибиотици

Легионерската болест може да протече като тежка пневмония и да бъде опасна за възрастните хора.

Тя обаче не се предава от човек на човек, обясни в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, по повод регистрираните случаи на заболяването у нас.

Причината за коментара на проф. Кантарджиев е фатален случай вследствие на легионерска болест през миналата седмица.

По официални данни за миналата година у нас са регистрирани поне 17 заболели от инфекцията.

Кантарджиев обясни, че микроорганизмът, който причинява заболяването, е открит сравнително късно - през 1977 година.

По думите му бактерията се развива във водна среда и може да се разпространява чрез аерозоли, например при използване на душ или климатични инсталации.

„Филтрирането на водата е много важно, за да не се населява водопроводната мрежа на старите сгради", обясни експертът и поясни: „Когато легионелите или други микроби са в протозой, не им действа хлора при хлориране на водата за обезразяване.“

„Затова съм казвал - не е ли пускано известно време, както казвате, първо пускаш душа, пускаш чешмата, пускаш вентилацията, и бягаш известно време", посъветва отново проф. Кантарджиев.

По думите му така рискът от заразяване намалява значително.

Относно симптомите проф. Тодор Кантарджиев подчерта, че няма специфична клинична картина.

Според него заболяването често се свързва с пътуване, престой в хотел или използване на водни системи, които дълго време не са били използвани.

Той подчерта, че заболяването може да бъде напълно излекувано, но крие риск от усложнения при възрастни хора.

Проф. Кантарджиев коментира и актуалната епидемична обстановка с респираторните вируси. По думите му в момента грипните инфекции намаляват рязко за сметка на другите вирусни инфекции - бокавируси, риновируси.

Според него с настъпването на по-топло време вирусните инфекции постепенно ще намалеят.